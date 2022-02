Forti raffiche di vento in tutto il Friuli, tanti rami in mezzo alla strada

Il vento in Friuli Venezia Giulia.

Lo avevano annunciato ed il vento è arrivato con raffiche fino a 120 chilometri orari, così come segnalato dalla Protezione civile. Non si sono registrati, fortunatamente, particolari danni al momento in Friuli Venezia Giulia se non alcuni rami volati in mezzo alla carreggiata e alberi piegati dalle raffiche.

Le zone più colpite sono state quelle di Tarcento e di Cividale. In entrambi i casi i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le strade. Pochi, come dicevamo, i disagi. L’allerta gialla della Protezione civile perdura fino alle 24 di questa sera.

