In 4mila ai Laghi di Fusine per il concerto di Ben Harper

Il concerto di Ben Harper ai Laghi di Fusine.

Ben Harper ritorna a emozionare ai Laghi di Fusine, accompagnato dai The Innocent Criminals: Leon Mobley, Oliver Charles, Chris Joyner, Alex Painter e Darwin Johnson. Preceduto dalle esibizioni di Mr.Steve e Grace Woodroofe, Ben Harper sale sul palco del No Borders Music Festival emozionato, con la raffinatezza che caratterizza tutti i suoi lavori.

Un’apertura in stile che solo ad un grande della musica può appartenere, Ben Harper canta a cappella il brano Sea Level davanti ad un pubblico trepidante, pronto a cantare insieme a lui parola per parola ogni canzone, da Diamons a Mamas Tripping, da Burn Down a Say You Will.

Il concerto.

Una vera e propria religione musicale inclusiva la sua, dove il multiculturalismo della sua storia personale, si fonde con le influenze musicali che, insieme ai The Innocent Criminals, ha magistralmente dosato durante tutta la durata della sua carriera. Sound essenziali ed elaborati al tempo stesso, voce delicata e profondità di contenuti, Ben Harper e i The Innocent Criminals hanno incantato tutti con due ore piene di musica. Passando per stili e generi diversi, ma rimanendo sempre fedeli a loro stessi, sono riusciti a rendere i veri protagonisti di questa giornata tutte le 4000 persone che hanno raggiunto i Laghi di Fusine. La semplicità oggi ha vinto su tutto: natura, voce e musica si sono fuse insieme e hanno regalato a tutti momenti che difficilmente chi ha partecipato dimenticherà. La voglia di esserci che si respirava tra il pubblico ha reso tutto ancora più genuino, se possibile.

Il No Borders Music Festival 2023 prosegue oggi, domenica 16 luglio alle ore 14:00, con Mannarino sempre ai Laghi di Fusine.