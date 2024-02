Mario Tosoni aveva 82 anni.

La comunità di Tarvisio in lutto per la morte di Mario Tosoni, imprenditore ed ex vicesindaco, scomparso all’età di 82 anni. Tosoni era una figura rispettata e ammirata, nota soprattutto per il suo impegno nella gestione della Riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto e per il suo ruolo attivo nella vita politica locale. Sposato con Savina e padre di due figlie, Laura e Sonia, Tosoni era un punto di riferimento per la comunità, sia per la sua intraprendenza imprenditoriale che per il suo amore per il territorio e la sua difesa.

Negli anni ’70 apri la sua enoteca e grazie al suo immediato successo la ampliò con un negozio di alimentari, diventando un punto di riferimento per i residenti e i visitatori. Tosoni si è impegnato attivamente anche nella politica locale, entrando in consiglio comunale nel 1990 con la Democrazia Cristiana e ricoprendo successivamente l’incarico di assessore e vicesindaco. La sua esperienza politica è stata caratterizzata da un forte senso di dedizione alla comunità e alla difesa degli interessi locali.

I funerali di Mario Tosoni si terranno mercoledì pomeriggio alle 14 e 30 nella chiesa parrocchiale di Tarvisio, dove amici, parenti e concittadini avranno l’opportunità di congedarsi da questo grande uomo che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della valle. La sua eredità di impegno, passione e dedizione continuerà a vivere attraverso coloro che lo hanno conosciuto e amato.