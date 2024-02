Carnevale speciale con Catine per gli anziani della Rsa di Gemona

Lo spettacolo di Catine per festeggiare il Carnevale nella Rsa di Gemona.

Con l’arrivo del Carnevale, festa e teatro comico si sono uniti nella Residenza per anziani “I Tigli” di Gemona. La struttura per anziani, gestita da Sereni Orizzonti, ha organizzato per i suoi ospiti uno spettacolo insieme all’attrice “friulucana” Caterina Tomasulo, in arte Catine, all’insegna del divertimento e della risata.

Nata in Svizzera, cresciuta in Basilicata ed emigrata in Friuli-Venezia Giulia, dove negli anni si è integrata perfettamente, Catine ha allietato il pomeriggio con uno spettacolino che ha riscaldato i cuori degli anziani e dei parenti. Gli ospiti hanno attivamente partecipato ad uno spettacolo allestito appositamente per loro: gli anziani hanno interagito in prima persona alle battute in friulano e ai numerosi sketch dello spettacolo in cui l’attrice ha raccontato se stessa e i suoi personaggi.

L’evento è stata l’occasione per trovarsi tutti insieme: è stata numerosa la presenza anche dei parenti. Tra crostoli e risate anche a Gemona si è fatto sentire il Carnevale. “Ringraziamo Catine per averci intrattenuto e aver portato uno spettacolo in friulano per gli anziani e i loro parenti. La forza di questi momenti crea socialità e un clima conviviale che tutti apprezzano. Portare il teatro comico dentro la nostra Rsa con un’attrice molto conosciuta sul territorio ha reso davvero speciale il nostro Carnevale” – ha dichiarato Cristina Mattiussi, direttrice della struttura. La Residenza per anziani “I Tigli” di Gemona può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.