Tarvisio si prepara per i Campionati mondiali junior di sci alpino.

Oltre 350 atleti, tra le future promesse dello sci mondiale, in rappresentanza di 60 Nazioni, scenderanno in pista dal 24 febbraio al 6 marzo 2025 sulle nevi del comprensorio sciistico di Tarvisio per il Fis Alpine Junior World Ski Championship JWSC Tarvisio 2025, la 44ª edizione dei Campionati mondiali junior di sci alpino, promossi dalla Federazione internazionale di sci e snowboard e che vedranno PromoTurismoFVG responsabile della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento, in collaborazione con gli Sci club locali e il supporto del Comune di Tarvisio.

I talenti del circo bianco tra i 15 e i 20 anni si contenderanno il titolo in sei discipline dello sci alpino: discesa libera e super-G per le gare di velocità, slalom gigante e slalom per le prove tecniche, oltre agli eventi di squadra (parallelo e combinata a squadre). Il Comitato organizzatore sta proseguendo la propria attività in preparazione all’evento, dopo aver definito i vari aspetti organizzativi e logistici, approvati dalla Fis nel luglio scorso. Tarvisio, che ha il privilegio di ospitare i mondiali Juniores per la seconda volta, dopo 23 anni, si appresta a tornare sotto i riflettori dei grandi eventi sportivi nazionali e internazionali invernali sfoggiando due delle piste più conosciute del suo comprensorio.

Le piste.

La “Di Prampero”, tra le più interessanti e suggestive delle Alpi, immersa in un ambiente naturale di rara bellezza, ospiterà le gare maschili e femminili di discesa libera, super-G e le gare a squadre. Ha una lunghezza di 3.920 metri ed una pendenza media del 26,5 per cento.



La “Priesnig B” che con le sue sezioni ripide è ideale per le discipline tecniche e per questo ospiterà le prove di slalom gigante e slalom.



Le sessioni di allenamento invece, oltre che sulla pista C di Tarvisio, verranno ospitate anche a Sella Nevea, in comune di Chiusaforte, lungo la pista “Canin”, altro vanto delle nevi del Friuli Venezia Giulia.

Il programma.

I team delle diverse Nazioni partecipanti arriveranno in Valcanale il 24 febbraio 2025: l’accoglienza è prevista in varie strutture ricettive tra Tarvisio e Malborghetto-Valbruna e in serata ci sarà la riunione di giuria nella sala del centro culturale “Julius Kugy”. Nelle prime due giornate del 24 e 25 febbraio sono in programma i primi allenamenti, mentre a dare il via ufficiale ai Campionati sarà la cerimonia di apertura fissata per mercoledì 26 febbraio alle 19 in piazza Unità d’Italia a Tarvisio, ribattezzata per l’occasione “Medal Plaza”, la quale ogni sera, dal 27 febbraio al 5 marzo, accoglierà i primi tre classificati nelle singole discipline per le cerimonie di premiazione e la consegna delle medaglie. Nella giornata conclusiva del 6 marzo la chiusura dell’evento verrà ospitata, dopo l’ultimo slalom maschile, all’arrivo della pista “Priesnig B”.

Location e accoglienza.

La Valcanale, immersa in un ambiente naturale di rara bellezza e già sede in passato di competizioni internazionali, sarà lo scenario perfetto per grandi emozioni e sarà vetrina per l’intera regione del Friuli Venezia Giulia, che si prepara ad accogliere le Nazioni partecipanti, i loro atleti e staff tecnici – oltre 600 persone complessivamente – assieme ai sostenitori e i vari media internazionali accreditati, in collaborazione con il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e Passo Pramollo. Saranno 200 i volontari pronti a collaborare per la riuscita dell’evento, provenienti da tutta la regione.

Piazza Unità d’Italia a Tarvisio, punto d’incontro di culture e tradizioni, cuore di un paesaggio autentico, attorniato dalle cime più imponenti delle Alpi Giulie, si trasformerà come detto in “Medal Plaza”. La “Ski Room” verrà messa a disposizione delle squadre negli spazi coperti del Tennis Club, il Palazzetto dello sport sarà a supporto delle sedute di preparazione atletica e fisioterapia; il “Main race office”, l’“Accreditation centre” e l’“Antidoping centre” troveranno sede in via Priesnig, mentre il “Media centre” negli spazi dell’Hotel Nevada.

Il contesto turistico.

Tarvisio è una delle stazioni sciistiche più importanti del Friuli Venezia Giulia. Circondata dalle Alpi Giulie e ricca di ampie valli e boschi – la Foresta di Tarvisio, con 24mila ettari, è la più grande foresta demaniale d’Italia – la città ha un aspetto moderno ma anche un’anima antica, piena di tradizioni che aspettano di essere scoperte. Grazie alla sua posizione speciale vicino ai confini, è un crocevia di lingue e culture, dove si incontrano Italia, Slovenia e Austria. Insieme a Malborghetto-Valbruna, Tarvisio può vantare il titolo di uno dei pochi comuni quadrilingue in Europa: si parlano infatti italiano, tedesco, sloveno e friulano. Oggi, la maggior parte della popolazione è italiana, ma sono presenti anche minoranze slovene e tedesche. Tra le principali attrazioni del territorio i laghi di Fusine, la Val Saisera e il Monte Lussari, con il suo caratteristico borgo che accoglie pellegrini, sportivi e viaggiatori in ogni stagione, simbolo di un paesaggio incantato e dal vivace animo sportivo.

L’avvicinamento al grande evento.

Tarvisio ospiterà anche un altro importante appuntamento internazionale, ovvero la Coppa Europa femminile, con due discese sulla pista “Di Prampero” il 29 e 30 gennaio 2025, anticipate da altrettante giornate dedicate alle prove cronometrate. Sempre a Tarvisio, il 4 e 5 gennaio 2025 ci saranno due slalom Fis Njr – National junior race, le gare internazionali dove crescono e fanno esperienza tutti coloro che sognano di approdare a grandi livelli.

Sostenibilità in primo piano

L’evento della Junior world ski championship JWSC Tarvisio 2025 è stato pensato e verrà organizzato rivolgendo la massima attenzione alla sostenibilità ambientale. L’area di Tarvisio vanta dal 2021 la certificazione Gstc (Global sustainable tourism council). I fiori freschi solitamente consegnati durante le cerimonie di premiazione saranno sostituiti da diplomi in carta riciclata mescolata a semi di fiori, stampati con inchiostro ecologico a base d’acqua, tagliati a mano e confezionati in modo sostenibile, con l’obiettivo di farli germogliare nei Paesi d’origine degli atleti.

Anche premi e trofei consegnati ai vincitori saranno realizzati utilizzando essenze e legno pregiato di frassino, rovere e degli abeti rossi di risonanza della millenaria foresta del Tarvisiano, la stessa materia prima che storicamente dà corpo e anima a violini, viole e pianoforti suonati nei teatri di tutto il mondo. Un modo per celebrare il bosco che ricopre il 35 per cento del territorio regionale ed è soprattutto una risorsa ecologica: le foreste del Friuli Venezia Giulia sono state le prime in Italia ad essere certificate, nel segno dello sviluppo sostenibile e della produzione di energia rinnovabile.

Tutte le divise dei componenti lo staff organizzativo e dei volontari sono state realizzate con materiali riciclati e riciclabili.

I prodotti enogastronomici proposti nel corso della manifestazione avranno il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, che sostiene l’acquisto consapevole, garantendo un impatto positivo sulla comunità locale e alle oltre 400 aziende agroalimentari che vi aderiscono, impegnate quotidianamente nel perseguire questi obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.