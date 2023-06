Tarvisio nella Top 10 delle mete italiane per le vacanze

Tarvisio si piazza all’ottavo posto.

C’è anche Tarvisio tra le prime 10 mete italiane per le vacanze. A rivelarlo è un‘inadagine condotta da noto portale Airbnb che ha analizzato le preferenze degli italiani per trascorrere i mesi più caldi dell’anno. Tra i criteri di scelta degli ospiti, dopo tre anni di limitazioni su viaggi e spostamenti, spiccano la possibilità di entrare in contatto con le persone e di vivere esperienze autentiche.

La classifica delle mete italiane preferite per le vacanze.

L’Italia infatti offre una vasta gamma di destinazioni di tendenza, che spaziano dalle affascinanti mete marittime alle suggestive città d’arte, dalle incantevoli località montane ai pittoreschi paesi affacciati sui laghi. Queste destinazioni sono state identificate in base alle ricerche dei viaggiatori italiani e riflettono le loro preferenze e interessi.

L’Isola d’Elba, con la sua perla Portoferraio, è la meta preferita che incanta i visitatori con le sue spiagge di sabbia bianca, le acque cristalline e la sua ricca storia legata all’esilio di Napoleone Bonaparte. Un’esperienza indimenticabile per coloro che desiderano immergersi nella bellezza naturale e culturale.

Al secondo posto il Salento, famoso per le sue incantevoli spiagge e le acque turchesi. Questa destinazione offre non solo la possibilità di rilassarsi al sole, ma anche di esplorare affascinanti città storiche, gustare la deliziosa cucina locale e immergersi in un’atmosfera rilassata e autentica.

Carloforte, in Sardegna, è un affascinante villaggio di pescatori che attira i visitatori con le sue spiagge mozzafiato e la sua autenticità. Qui si può godere di una cucina deliziosa a base di pesce fresco e vivere l’atmosfera autentica di un luogo ancora incontaminato dal turismo di massa.

Napoli è una destinazione affascinante che offre una miscela unica di cultura, storia e gastronomia. Con le sue strade vivaci, i siti storici come Pompei e Ercolano e una cucina famosa in tutto il mondo, Napoli conquista i visitatori con il suo autentico spirito italiano.

L’Isola del Giglio è una perla nascosta che affascina con le sue spiagge intime e le acque cristalline. Qui è possibile godersi la tranquillità e l’atmosfera rilassante di un’isola ancora incontaminata dal turismo di massa.

Roma, offre un’esperienza unica che unisce l’antico e il moderno. Con i suoi siti storici iconici come il Colosseo, il Foro Romano e il Vaticano, Roma è una destinazione imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia. Inoltre, la città offre una vivace scena gastronomica, negozi di alta moda e una vivace vita notturna.

Montan, nell’Alto Adige, è una località di montagna che affascina con i suoi paesaggi mozzafiato e le attività all’aria aperta. Ideale per gli amanti della natura.

Tarvisio è una destinazione montana che offre una vasta gamma di attività sia in estate che in inverno. Con le sue piste da sci, i sentieri escursionistici e le acque cristalline dei suoi laghi. Una meta ideale per gli amanti degli sport all’aperto.

Gallipoli, in Puglia, è una località balneare che incanta con le sue spiagge sabbiose, le acque cristalline e la sua affascinante città vecchia. Qui è possibile godersi il sole e il mare, esplorare il centro storico e assaporare la deliziosa cucina pugliese.

Annone di Brianza, è un piccolo paese affacciato sul’omonimo lago , che offre tranquillità e bellezze naturali. Ideale per una fuga rilassante, questa destinazione permette di immergersi nella bellezza dei laghi lombardi e di godere di un’atmosfera autentica.