Una via intitolata a Silvio Berlusconi, il primo capoluogo a farlo potrebbe essere in Friuli

A Pordenone una richiesta per intitolare una via a Silvio Berlusconi.

A pochi giorni dalla sua morte, Pordenone potrebbe essere il primo capoluogo ad intitolare una via a Silvio Berlusconi. Una richiesta in tal senso è stata ufficialmente presentata all’ufficio del sindaco Alessandro Ciriani, spettando ora al primo cittadino decidere sui tempi. Tuttavia, considerando i positivi rapporti tra le forze politiche di Centrodestra che attualmente governano la città, è probabile che la decisione venga presa in tempi brevi, a meno di imprevisti che al momento non sembrano ipotizzabili.

A inviare la richiesta è stato il consigliere Franco Giannelli, architetto da sempre legato alle forze centriste, sebbene non sia più iscritto né facente parte del gruppo di Forza Italia in aula. Giannelli, un tempo capogruppo degli Azzurri, si era scontrato con il vertice del partito alcuni anni fa, tanto da abbandonare l’incarico e unirsi al gruppo misto. Tuttavia, pur essendosi candidato con la lista civica del sindaco alle ultime elezioni ed essendo stato eletto, il suo cuore è sempre rimasto fedele al leader del partito, Silvio Berlusconi. È stato quindi il giorno stesso dei funerali, che il consigliere ha deciso di prendere carta e penna per presentare la richiesta.

La missiva è stata indirizzata al presidente del consiglio comunale, Pietro Tropeano, anch’egli da tempo sostenitore di Forza Italia, che l’ha prontamente inoltrata al sindaco, poiché spetta a lui e alla giunta municipale la competenza.