E’ ufficiale: Tarvisio ospiterà due gare della Coppa del Mondo femminile di sci, in programma per il 17 e 18 gennaio prossimi: discesa libera e Super-G.

“Ringrazio la Fis per la decisione di inserire Tarvisio nel calendario ufficiale della Coppa del Mondo

femminile 2026, che ci rende molto orgogliosi – è il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga -. Un’ulteriore conferma della capacità organizzativa e dell’affidabilità del

Friuli Venezia Giulia nel panorama degli eventi sportivi internazionali”.

Fedriga ha evidenziato come “un evento sportivo di tale portata avrà rilevanti ricadute economiche per l’intero comparto turistico e ricettivo dell’area montana e non meno significativo sarà il ritorno in termini di visibilità e immagine per l’intera regione, che tornerà a essere sotto i riflettori del grande sci internazionale”.

Il governatore ha infine rivolto un ringraziamento alla Fisi per il supporto e la collaborazione e al team di PromoTurismoFVG, che ha supportato con competenza i tecnici federali durante i sopralluoghi preventivi, contribuendo in modo determinante a raggiungere questo risultato.