Il verde “conquista” il Comune: spunta un albero sulla Torre dell’Arengo

Palazzo D’Aronco ha il suo “giardino verticale”: sulla sommità della Torre dell’Arengo, tra le pietre dello storico municipio di Udine, è spuntato un arbusto che si può vedere a occhio nudo. La pianta ha attirato l’attenzione della coordinatrice di Fdi Udine, Ester Soramel, che critica l’amministrazione per la scarsa manutenzione del patrimonio architettonico.

L’affondo di Fdi.

“Nell’elenco dei nuovi alberi piantati a Udine dal Comune ne manca uno: quello cresciuto sulla Torre dell’Arengo di Palazzo d’Aronco, poco sotto alla Campana dell’Arengo ed è “ammirabile” dal lato sud di Piazza Libertà. Non è nota la natura, ma è ben rigoglioso, il che fa presumere che sia cresciuto da almeno un paio d’anni. Si confida che le radici non abbiano danneggiato la struttura dell’immobile”.

L’esponente del centrodestra sottolinea come la trascuratezza colpisca un edificio di grande valore artistico proprio mentre la città vive un ritorno di visitatori e turisti. La preoccupazione riguarda anche il decoro dell’area sottostante, dove tra un paio di mesi è attesa la riapertura dello storico locale Contarena.

“E’ noto che l’assessore Marchiol sia un fan del “verde integrato” e quindi, forse, per lui quell’albero ne è un esempio. A molti, invece, pare un grave segno di incuria che offende il lascito artistico del genio architettonico di Raimondo D’Aronco” conclude Soramel.