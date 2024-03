Si perdono sotto le pareti del Mangart, soccorsi due escursionisti

Due escursionisti sono stati soccorsi sotto le pareti del Mangart.

Si sono persi sotto le pareti del Mangart e hanno chiesto aiuto: due escursionisti italiani sono stati soccorsi questo pomeriggio dalle squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza.

L’attivazione è arrivata dalla Sores poco prima delle 17 con chiamata internazionale dal centro di polizia di Thörl Maglern che ha intercettato la richiesta deviata dal Nue112 al Soccorso Alpino Sloveno. I chiamanti hanno riferito di essere in difficoltà, senza orientamento, sotto le pareti del Mangart dopo aver intrapreso una parte del sentiero 513 dell’Alpe Vecchia.

Senza aver potuto più ricontattare i dispersi, e senza aver potuto effettuare una geolocalizzazione non disponendo del numero telefonico dei chiamanti, i soccorritori italiani hanno provato ad avvicinarsi con l’aiuto della motoslitta della Guardia di Finanza e dopo circa un’ora sono riusciti a intercettare le grida di aiuto, non lontano dalla pista forestale che conduce al Rifugio Zacchi sulla quale erano nel frattempo riusciti ad arrivare. I soccorritori hanno caricato dunque i due escursionisti a bordo della motoslitta per condurli al parcheggio.