Furto a Tarvisio.

Hanno spaccato il finestrino dell’auto in sosta e rubato una borsa che si trovava al suo interno: un furto accaduto a Tarvisio, dal valore decisamente consistente.

Ieri, giovedì 28 dicembre, infatti, un uomo residente a Udine che si trovava nella località montana, ha parcheggiato la sua automobile in via Romana. I ladri hanno agito tra le 20.30 e le 23. Una volta rotto il finestrino posteriore destro del veicolo, hanno portato via una borsa griffata che conteneva un orologio di pregio Audemars Piguet. Il danno complessivo ammonta a 25 mila euro. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Tarvisio.