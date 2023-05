Parcheggi e viabilità per chi vuole vedere la tappa Lussari.

E’ arrivato il giorno del Friuli tinto di rosa: domani, sabato 27 maggio, la carovana del Giro d’Italia farà tappa sul Monte Lussari e, per chi vuole vederlo dal vivo e non dallo schermo tv, è utile avere le informazioni logistiche, in particolare per quanto riguarda parcheggi e viabilità.

Per la 20esima tappa, da Tarvisio al Borgo arroccato sul Monte, sono attese infatti 18mila persone. Bruciati in pochissimi giorni i 3mila biglietti disponibili per salire con la cabinovia, agli altri non resta che optare per le navette oppure, per i più sportivi, per una bella camminata.

Chi sceglie per questa ultima modalità, può salire in vetta attraverso i sentieri pista A e il sentiero del Pellegrino. La gara si può vedere dalla cima scendendo per circa 3 chilometri o dalla val Saisera salendo i primi 3 chilometri. Non è possibile accedere e stazionare nella parte centrale della salita finale.

Per chi arriva in auto, ci sono a disposizione 12mila parcheggi serviti da bus navetta e anche i collegamenti su rotaia sono stati potenziati, con due treni straordinari di andata e ritorno che si sommano all’offerta normale.

La viabilità.

Il centro di Tarvisio sarà off limits al traffico delle auto, così come il Lussari (non sono concesse nemmeno le biciclette). Per chi arriva dall’Austria sarà chiusa l’uscita autostradale di Tarvisio; per aggirare la cittadina, si potrà comunque percorrere la viabilità lungo via Priesnig. Dalle 8 di mattina alle 19.30 sarà chiusa anche la strada della Val Saisera.

I parcheggi in occasione della tappa sul Lussari.

L’auto si può lasciare in aree appositamente individuate in via Friuli e nella zona della ex Stazione Centrale a Tarvisio, a Coccau, in Planica, a Cave del Predil. Posti disponibili anche alla Spianata Snam di Valbruna e nei parcheggi Strada Val Saisera e Jof di Montasio (1 e 2), alla ex Polveriera, al parcheggio Malga Saisera: attenzione, perché la strada della Val Saisera sarà chiusa dalle 8.30 alle 19; a Ugovizza, si può lasciare la macchina di fronte al B&B Trekking, al parcheggio P25 all’uscita dell’autostrada, alla discarica, al Pumpenhaus, e ancora all’area P28 della ciclovia, alla caserma, a Fort Hensel; a Malborghetto in via del Forte, al Campo sportivo, a Strachizza e a Santa Caterina.

I parcheggi in via Priesnig e in via Dante Alighieri sono riservati a residenti e a chi lavora nella cittadina, quelli in via Alpi Giulie, in piazzale Nevio, in via Valcanale e in via Lussari agli accreditati e quello a Camporosso, sulla Statale 13 e un altro in via Alpi Giulie ai possessori dei biglietti. In via Cadorna (parcheggio P5) la sosta è riservata ai bus e in via Frassinella ai camper. Attenzione invece al parcheggio P22 Fronte Kinderalm a Valbruna perché è già esaurito.

I bus navetta.

Una trentina di bus navetta percorrerà continuativamente la tratta Dewit, Camporosso-Via Saisera, Valbruna con una frequenza di circa 30 minuti, dalle 8.30 alle 23 collegando le aree di sosta e portando le persone in punti da cui potranno poi raggiungere a piedi il percorso della gara. I parcheggi di Ugovizza e Malborghetto, invece, saranno raggiunti dai bus solo una volta riempiti i parcheggi precedenti.

I punti di emergenza.

Per ogni tipo di emergenza, sono previste un elicottero e un’ambulanza all’uscita autostradale di Malborghetto mentre altre tre ambulanze saranno posizionate in via Saisera e in via Lussari a Malborghetto Valbruna e una presso la cabinovia del Lussari.