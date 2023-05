Giro d’Italia sul Lussari, un omaggio a Enzo Cainero anche sui francobolli

Annullo speciale in onore di Enzo Cainero per il Giro d’Italia sul Lussari.

In occasione della Giornata in onore di Enzo Cainero, “padre” della tappa del Giro d’Italia sul Monte Lussari, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Giornata in onore di Enzo Cainero, promotore ciclistico “Monte Lussari… il ciclismo in paradiso”.

Nell’occasione, sabato 27 maggio, dalle 10.15 alle 15.45, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nel Palazzo Comunale, in via Roma 3, a Tarvisio.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo Sportello filatelico dell’Ufficio postale Tolmezzo, in via Carnia Libera 1944. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html