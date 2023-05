Lavinia Girau D’Este prima al concorso letterario RaccontarSi.

Ha sbaragliato la “concorrenza ” di aspiranti scrittori da tutta Italia: Lavinia Girau D’Este, studentessa del Liceo Classico Stellini di Udine, ha vinto l’edizione 2023 di RaccontarSi, il concorso letterario nazionale istituito dall’Università di Siena e dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte delle superiori.

Il concorso, creato nello specifico dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Ateneo toscano, è nato anche con l’intento di incoraggiare i giovani che vogliono intraprendere la strada della scrittura. Quest’anno, il tema cardine dell’edizione è stato “Gialli ispirati ai capolavori della letteratura“. I ragazzi quindi hanno realizzato degli elaborati in cui immaginare delitti, misteri e indagini ispirati ad autori e testi famosi della letteratura classica, italiana e internazionale: racconti per “rompere” le storie come le conosciamo e dunque pensarle altre, sotto il segno del giallo.

La studentessa dello Stellini, per creare il suo “giallo”, si è ispirata a La Locandiera di Carlo Goldoni e si è aggiudicata il primo posto. Il racconto, intitolato Insonnia, è stato premiato dalla giuria: “Per la rilettura efficace e attuale del personaggio scelto, al tempo stesso fedele e nuova rispetto all’originale, e per l’ottima padronanza della tecnica di scrittura”.