Le gare del Gran Prix Italia Fis di sci a Tarvisio.

Tutto pronto a Tarvisio sulla pista del Monte Lussari per la tappa regionale delle gare maschili delle discipline veloci del circuito “Grand Prix Italia FIS”. Lo Sci Cai XXX Ottobre di Trieste, insieme ai delegati FIS e ai tecnici di PromoTurismo Fvg, ha ultimato le verifiche tecniche e amministrative e i membri del comitato organizzatore sono pronti ad accogliere, in massima sicurezza, gli atleti italiani e stranieri che in queste settimane hanno fatto pervenire la propria iscrizione.

La competizione è riservata alle categorie senior (nati negli anni 2000 e precedenti), giovani (nati dal 2001 al 2005) e aspiranti (nati nel 2004 e 2005). Si inizia domani, lunedì 17 gennaio, con le prove cronometrate per le due gare di discesa libera in programma martedì 18 seguite da quelle di SuperG di mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio. Verrà sempre garantito il rispetto delle normative sanitarie vigenti attraverso la verifica del Green Pass, la misurazione della temperatura, l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza sociale. Le gare si terranno a porte chiuse: non è infatti permesso l’accesso al pubblico.

Lo storico sodalizio del capoluogo giuliano ha visto rinnovata la fiducia da parte della Fisi e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dopo la positiva esperienza, nell’inverno 2021, dell’organizzazione delle gare del Grand Prix Italia femminile a Sella Nevea. Tanti gli atleti che hanno aderito a questa competizione internazionale: alla chiusura delle iscrizioni si contano 140 iscritti da 23 Stati, perfino dai lontani ed esotici Azerbaijan, Giappone e Bolivia oltre ai più tradizionali Svezia, Spagna e Slovenia.

Tra gli iscritti tanti i nomi di rilievo, sia italiani sia stranieri, che gareggiano nei massimi circuiti continentali; citiamo a esempio Etxezarreta, Simoni e Sundin, classificati nei primi 10 nelle ultime gare di Coppa Europa. Folta la partecipazione dal Friuli Venezia Giulia; punta di diamante l’azzurro Luca Taranzano, che in passato ha gareggiato proprio con lo Sci Cai XXX Ottobre, vincitore l’anno scorso del Grand Prix Italia nella categoria Senior che lo ha proiettato direttamente in squadra nazionale. Al suo fianco saranno presenti anche gli atleti della Squadra del Comitato Fvg: i giovani Maddalena, Princi, Severi, Benedetti, Ramicone e Cochetti.

Il Grand Prix Italia è il massimo circuito nazionale e attrae a ogni tappa tutti i migliori giovani talenti in quanto la sua classifica finale qualifica gli atleti per l’ingresso nella squadra nazionale della prossima stagione. Le gare partiranno dalla stazione intermedia della pista “Di Prampero”, regina delle Alpi Orientali e una delle più belle discese dell’intero arco alpino, a quota 1365 metri per arrivare a 815 metri , con un dislivello di 550 metri per una lunghezza totale di 2 km a una velocità massima di 130 km/h.

