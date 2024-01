Il cane ha mangiato una polpetta avvelenata.

Ha portato il cane a passeggio vicino a casa, quando l’animale ha evidentemente fiutato la carne cruda e ci si è avventato: solo che si trattava di una polpetta avvelenata e l’aiuola ne era piena.

E’ successo ieri, 16 gennaio, in via Monte Grappa a Udine: verso le 12.30, una ragazza di 22 anni stava facendo un giretto col suo golden retriver di 3 anni e mezzo e all’altezza del civico 1, quando il quattro zampe si è buttato nell’aiuola e ha iniziato a mangiare queste polpette “seminate” nella piccola area verde. Il povero cane si è sentito subito male ed è stato portato d’urgenza dal veterinario, secondo il quale si è trattato probabilmente di avvelenamento da topicida.

L‘animale si è salvato perché la ragazza si è accorta di quanto stava accadendo prima che ne avesse mangiate abbastanza da ucciderlo; ora sta meglio, ma dovrà essere sottoposto ad altri esami per verificare il suo stato di salute. La proprietaria ha sporto denuncia alla caserma dei carabinieri. A quanto si apprende, non è il primo caso di carne avvelenata nella zona di Chiavris: qualche anno fa, erano state trovate polpette crude tra via Sacile e via Forni.