A Tarvisio chiude i battenti Harmony, lo storico negozio di intimo

Dopo 35 anni chiude Harmony a Tarvisio.

Trentacinque anni di onorata attività si concluderanno il 31 marzo per il negozio di biancheria intima “Harmony”, a Tarvisio. Era infatti il 1987 quando Helga Prapost, oggi ottantenne, iniziò la vendita assieme alla figlia Daniela, di merce ricercata e di qualità.

Una trentina di metri quadrati circa per quello che all’apparenza, più che un negozio, ha da sempre dato l’idea di una piccola ‘gioielleria dell’intimo”, ubicata in Via Vittorio Veneto ed adiacente al “Bar Ramandolo”, gestito prima dalla madre, poi da una delle due sorelle di Helga, che venne ricavato dal caseggiato acquistato dalla famiglia.

“Ho cercato di offrire un servizio in un settore, quello dell’intimo, che richiede particolare delicatezza e cura delle scelte”, spiega la commerciante. “Sono arrivata ad un’età per la quale credo sia doveroso tirare i remi in barca – continua Helga – ora avrò più tempo per una delle mie più grandi passioni, la lettura, e ne approfitterò per farmi qualche ora di sonno in più al mattino“. Non mancheranno nella maniera più assoluta anche le vacanze, per la prima volta quest’anno prolungate, in quel di Lignano Sabbiadoro.

“Non so ancora di preciso cosa farò quando chiuderò il mo negozio, di certo sarà una sensazione strana non dovermi più recare sul posto di lavoro che per anni mi ha dato enormi soddisfazioni, ma la cosa certa è che vivrò le giornate senza il vincolo dell’orologio”, prosegue Helga. Oltre al naturale ciclo evolutivo che ha portato la donna a propendere per la chiusura, c’è stato anche il periodo pandemico che ha contribuito a far calare bruscamente le vendite. “L’apertura di centri commerciali e gli acquisti online, che nel periodo pandemico hanno subito un’impennata incredibile, mi hanno fatto capire che era giunta l’ora di abbassare le saracinesche, lo faccio in assoluta serenità, consapevole di aver dato ma anche ricevuto parecchio “, conclude la donna.