La giornata del Crazy Bob a Tarvisio.

Sono i the Wallaby di Cernieu di Nimis i vincitori dell’edizione 2022 della Crazy Bob, andata in scena oggi sulle nevi di Tarvisio davanti a un incredibile pubblico che ha sostenuto tutti i partecipanti tra divertimento, creatività e ingegno. La squadra composta da Daniel Floreani, Massimo Brazzalotto, Patrik Orlando, Fabrizio Mattiuzza e Loris Orlando ha messo in scena la storica serie Tv di Hazzard – con Bo e Luke Dukes a bordo della Generale Lee, Boss Hogg e Ross Coltrane, cugina Daisy e zio Jesse – stupendo gli spettatori accalcati sulle piste della Duca d’Aosta e conquistando il trofeo della corsa sulle nevi più pazza dell’inverno. Durante la mattinata si sono viste vere e proprie opere d’ingegno avanguardistico, dalle siringhe anti-covid alle luci strobo delle discoteche, da bare viaggianti a dinosauri sugli sci, passando per pedalò, ambulanze, treni, chioschi, riproduzioni di cartoni animati.

Il premio della critica è stato vinto dai Taisformers di Nimis, geniali nel costruire delle mini slitte a tema riproducendo auto, elicotteri e carrarmati; i più veloci invece sono stati “Due anni fa era più bello” di Forni di Sopra e Fiumicello seguiti da i Pitasosa di Fossalta di Portogruaro e dai Slitta Sauri di Udine. Il miglior tempo medio è stato messo a segno dai Planet Express di Pordenone, i più lenti sono stati i Team Ballo di Tarcento. I più simpatici, decretati dalla giuria, sono stati le Comiche Bob di San Stino di Livenza (Venezia).

Sono state 29 complessivamente le squadre iscritte, provenienti da ogni angolo del Friuli Venezia Giulia, da Treviso, San Stino di Livenza, Mogliano e anche ben due equipaggi dalla slovena Bovec. Non sono mancati momenti goliardici e qualche piccolo incidente in pista, come quello capitato al gruppo dei Caregoni di Monfalcone, che hanno sbagliato il percorso e sono finiti addosso agli spettatori. Nessuno si è fatto niente e la gara ha proseguito.

