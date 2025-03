Lavori in galleria, chiude un tratto dell’autostrada Udine-Tarvisio

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 31 marzo alle 4:00 di martedì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Tarvisio sud, verso Udine.

Di conseguenza, i veicoli leggeri dovranno uscire allo svincolo Arnoldstein, in territorio austriaco e percorrere la percorrere la strada 83, fino al valico di Coccau, per poi proseguire sulla SS13 Pontebbana fino a Pontebba, da dove si potrà rientrare in A23 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Udine. I veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino alla riapertura del tratto

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui canali informativi di Autostrade e sui pannelli a messaggio variabile.