Manu Chao in concerto al No Borders Music Festival

Manu Chao torna al No Borders Music Festival domenica 28 luglio con un esclusivo concerto (inizio ore 14:00) ai Laghi di Fusine – sito con il marchio di sostenibilità GSTC. La 29esima edizione del festival ospita un artista libero e senza confini, che rappresenta appieno la natura della rassegna musicale al confine tra Italia, Austria e Slovenia.

Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli, scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre l’infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni ottanta fonda la band Mano Negra, gruppo d’avanguardia che canta in francese, inglese e spagnolo, fondendo culture e stili differenti come rock, punk, reggae e musica iberica.

Nel 1998 arriva il successo mondiale con ‘Clandestino’, il suo debutto da solista, con il quale affronta temi sociali, in cui dominano ritmi africani e sudamericani. L’album raggiunge fama mondiale e rappresenta per molti giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica, e del quale Manu Chao si è fatto portatore. Ad oggi Manu Chao è considerato uno degli artisti più liberi e meno conformi alle regole del mercato discografico: una vera icona musicale e culturale. Tra i suoi brani più conosciuti ci sono ‘Clandestino’, ‘Mala Vida’, ‘Mr Bobby’, ‘Rumba de Barcelona’, ‘La Vida Tombola’, ‘King of Bongo’ e ‘Me Gustas Tu’.

MANU CHAO h.14:00

DOMENICA 28 LUGLIO 2024 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 25,00 + dp