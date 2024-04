Le ipotesi per la sicurezza sulla Cimpello Sequals.

Dopo autovelox e controlli, la Regione sta valutando alcuni interventi infrastrutturali per rendere più sicura la Cimpello Sequals: tra le ipotesi, il raddoppio delle corsie o la realizzazione di rotatorie.

A spiegarlo, è stata l’assessore regionale Cristina Amirante che, rispondendo ad una interrogazione, ha sottolineato che ciò che la Regione intende fare è una valutazione sui costi e sulle eventuali criticità che il raddoppio esige e che l’Amministrazione ritiene come possibile soluzione definitiva per risolvere i nodi attuali.

Non tanto rispetto alla capacità stradale, aspetto sul quale anche nel più recente studio sull’allungamento fino a Gemona si sostiene che è sufficiente una corsia per ciascun senso di marcia, ma rispetto ai problemi della sicurezza causati dall’eccessiva velocità di percorrenza unita a un alto rischio di sorpasso che determina troppi incidenti gravi.

L’assessore ha inoltre tenuto a precisare che il raddoppio delle corsie nel tratto esistente, oppure la demolizione e la realizzazione di rotonde in alternativa agli svincoli sopraelevati sono le due possibili opzioni per garantire su quel tracciato stradale una fruizione differente aumentando la sicurezza. Per questo, è stata la conferma dell’esponente dell’Esecutivo regionale, ci saranno una valutazione e un approfondimento proprio sulla necessità della doppia corsia per ciascun senso di marcia.