Masso sulla carreggiata, la strada di Cave del Predil resta chiusa

Resta chiusa la strada Strada Regionale di Interesse Locale SR_UD_76, nei pressi del Lago di Cave del Predil, dopo il grosso masso caduto questa notte che si è staccato dalle pendici del gruppo delle Vette Sgabre, precipitando sulla carreggiata.

In considerazione della situazione di pericolo, infatti, l‘Edr ha disposto il mantenimento della chiusura della strada con transenne fisse, interdicendo il traffico su un tratto di qualche centinaio di metri lungo il Lago di Cave del Predil. Attualmente, Sella Nevea è raggiungibile solo da Chiusaforte, mentre lo Chalet Al Lago rimane accessibile da Tarvisio.

“In caso di forti precipitazioni, sappiamo che il rischio di caduta massi è elevato, soprattutto nelle aree montane e pedemontane della nostra regione – ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante – . Il monitoraggio, condotto con attenzione da Fvg Strade e dagli Enti di decentramento regionale (Edr), consente interventi tempestivi. In questa circostanza, è stato l’Edr di Udine a intervenire prontamente, e desidero ringraziare la sua struttura per l’efficacia dell’azione messa in atto“.

“Desidero rassicurare – ha aggiunto l’assessore – che Sella Nevea resta comunque raggiungibile attraverso la viabilità da Chiusaforte. Sono attualmente in corso le verifiche tecniche per determinare se si tratti di un distacco isolato. Nei prossimi giorni forniremo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo la situazione.”