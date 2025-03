Il masso è caduto sulla strada tra Cave del Predil e Sella Nevea

Il maltempo che sta interessando il Friuli Venezia Giulia ha causato il distacco un grosso masso. La roccia, delle dimensioni di un’automobile, si è staccato dal costone ed è precipitato sulla carreggiata della Strada Provinciale 76, al chilometro 27+100, tra le località di Cave del Predil e Sella Nevea.

L’allarme è stato immediatamente lanciato e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio, insieme al personale di EDR (Ente di Decentramento Regionale), per gestire l’emergenza e valutare la sicurezza dell’area. Fortunatamente, non si segnalano feriti o danni a veicoli in transito.

Per precauzione, le autorità hanno disposto la chiusura della strada in attesa delle verifiche che saranno effettuate alla luce del giorno. Gli esperti valuteranno la stabilità del costone roccioso e la presenza di eventuali altri elementi di pericolo prima di autorizzare la riapertura al traffico. La situazione è monitorata dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Udine, che non ha segnalato ulteriori criticità legate all’evento. Tuttavia, considerata la persistenza del maltempo, gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e a informarsi sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio.