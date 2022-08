Cade sul Monte Forno mentre va a funghi.

Stava raccogliendo i funghi quando è caduta, poi ha provato a rialzarsi ma non riusciva a camminare, allora ha chiamato i soccorsi. L’incidente nei boschi è successo la mattina presto del 21 agosto a una turista italiana che si era avventura sul Monte Forno.

La donna ha messo un piede in un posto sbagliato in un punto impervio e si è rotta probabilmente fratturata un arto. Sul posto sono giunti otto soccorritori della stazione di Cave del Predil del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. La donna è quindi stata imbarellata e recuperata per duecento metri con l’aiuto di corde fino al livello della strada. Qui l’attendeva l’ambulanza.