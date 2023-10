Il bar ai Laghi di Fusine sarà più grande e amplierà i servizi.

Buone nuove per i tanti turisti e visitatori che amano e frequentano i Laghi di Fusine: il bar Ai Sette Nani, sullo specchio d’acqua superiore, amplia i suoi servizi; sarà infatti più grande e, soprattutto, sarà aperto anche d’inverno.

Grazie al sostegno del Comune di Tarvisio e della Regione, infatti, la baita riaprirà presto i battenti, dopo i lavori che sono già in corso, con una superficie ampliata e una nuova sala da pranzo da 35 coperti. Non solo: fino ad oggi, il locale gestito da Stefano Vuerich, era operativo da maggio a fine ottobre; grazie all’intervento di riqualificazione, invece, potrà restare aperto anche nei mesi invernali: una bella notizia, visto che l’area è molto frequentata tutto l’anno.

La nuova struttura è realizzata nel segno del risparmio energetico (grazie anche alla grande stube) e rispettosa di quella che è la sua storica identità: gran parte del legno originario, infatti, è stato riutilizzato mentre quello nuovo è a km zero, dato che è stato ricavato in modo sostenibile dalle foreste regionali. Il rinnovato “Ai Sette Nani” dovrebbe aprire già per questa stagione invernale.