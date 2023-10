Alla scoperta dei sapori più buoni del Friuli: le fabbriche del gusto spalancano le porte

Le Fabbriche del Gusto in Friuli.

Un fine settimana di turismo artigianale itinerante, alla scoperta dei processi di produzione e dei segreti che stanno dietro all’eccellenza enogastronomica del Friuli: sabato 28 e domenica 29 ottobre, anche in Friuli arriva WeFood–Le Fabbriche del Gusto, l’iniziativa del Touring Club Italiano e Italypost che porta i visitatori nei luoghi in cui nascono i migliori prodotti friulani.

In provincia di Udine, sono otto le aziende produttrici che aprono le porte ai visitatori, partendo da San Daniele del Friuli dove ovviamente non può mancare l’attenzione al celebre prosciutto con una visita guidata al prosciuttificio La Glacere, dove verrà spiegato dove nasce questa prelibatezza, quali sono le fasi tipiche della sua produzione e quali i segreti che si tramandano da secoli.

Sempre nella località collinare, apre le sue porte anche il laboratorio Adelia Di Fant: l’attività è iniziata negli anni ’80 nel mondo dei distillati; dalla passione per il cioccolato, è poi nata la produzione delle prime Praline alla Grappa. La passione si è trasformata in mestiere e ora dà forme, colori e odori a praline, mendiants, tartufi, orangette, tavolette di cioccolato con fiori o frutta, morbide e voluttuose creme spalmabili e alle gubanine di cioccolato.

Sempre in tema di gubane, a San Pietro al Natisone partecipa La Gubana della Nonna, piccolo forno artigianale di Azzida dove si preparano i dolci tipici della tradizione friulana. Per l’occasione, propone turni di visite guidate al laboratorio artigianale con degustazione finale della Gubana e degli Strucchi per scoprire la bontà e i sapori di un tempo.

Sempre a San Pietro, in località Tiglio, si potrà visitare anche il laboratorio artigianale con degustazione finale alla Dorbolò Gubane. Gli interessati sono chiamati a curiosare per scoprire la maniera di preparazione del dolce, fatto ancora secondo le antiche ricette, e assaggiarne poi la qualità.

L’Azienda Corte Tomasin, a Castions di Strada, invece coltiva 4000 piante acclimate al territorio per produrre 6 etichette diverse di olio extravergine d’oliva fruttato, 1 varietà monovarietale, e oli fruttati indicati per il giusto abbonamento in cucina. Questo fine settimana, propone una camminata nell’oliveto, visita al frantoio e degustazioni sensoriali degli olii, anche in abbinamento con altri prodotti.

Un’altra eccellenza friulana è senz’altro la grappa: a Nimis, la Distilleria Ceschia, una delle più antiche del Friuli, proporrà una visita guidata ripercorrendo le fasi produttive dagli alambicchi all’invecchiamento nella “Barricaia”, seguito da un percorso sensoriale di assaggi in abbinamento con dolci e cioccolato artigianali.

Tra le aziende aderenti, c’è poi Dri Roncat a Ramandolo: proprio Giovanni Dri, che ha trasformato il terreno ereditato dal padre nel 1968 in una delle realtà più stimate in Friuli, si deve la valorizzazione del Ramandolo, sconosciuto fuori regione fino a cinquant’anni fa.

Infine, domenica, la Pizzeria Da Mario a Udine, presenterà le novità del menù 2023/2024. Illustreranno i prodotti da loro usati dalla birra al dolce, in particolare la nuova pizza “Nonna Concetta”, composta da una base di fiordilatte e provola, farcita con patate al forno, pancetta con crema di cacio e pepe e infine una sbriciolata di taralli napoletani.