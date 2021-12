La riapertura del Wellcum in Austria.

Stop al lockdown in Austria e, così, riapre anche la “casa del piacere” a pochi chilometri dal confine di Tarvisio. Con oggi ritorna operativo il Wellcum Club e Spa a Hohenthurn, meta molto conosciuta in Friuli Venezia Giulia e non soltanto.

Il locale sarà aperto ogni giorno dalle 11 alle 23, con un’apertura straordinaria anche per 24 e 25 dicembre. Night club, un’area per saune e cura del corpo, un luogo che offre “un nuovo concetto alle parole wellness ed erotismo” (come riportato sul sito), complice la presenza di numerose ragazze, sono le caratteristiche di una struttura ormai più che nota e frequentata. Un hotel, insomma, unico nel suo genere.

Nonostante le nuove regole per il rientro in Italia dopo un viaggio all’estero (ma che non toccano i transfrintalieri), per molti il “sacrificio” di un tampone e magari della quarantena al rientro saranno ben che sopportabili per qualche ora o giornata di svago. Facile immaginare molte prenotazioni, dal Fvg e non soltanto.

