Torna lo Sbaracco in Friuli, gli sconti fanno tappa a Tarvisio

Nuovo appuntamento con lo Sbaracco in Friuli.

Saranno 18 le aziende di Tarvisio e una di Moggio a offrire sconti fino all’80% in occasione dello Sbaracco organizzato sabato 18 marzo nella località montana. L’iniziativa è di Confcommercio Federmoda provinciale e segue il precedente appuntamento del 25 febbraio.

“Abbiamo preferito posticipare di qualche settimana lo Sbaracco a Tarvisio per questioni climatiche – spiega il vicepresidente mandamentale Mauro Cestaro, membro dei consigli provinciale di Confcommercio e di Federmoda –. A metà marzo, prevedibilmente con temperature meno rigide, contiamo su una buona affluenza di clientela, tenuto conto del fatto che le nostre imprese apriranno i magazzini e proporranno articoli da non perdere, molti dei quali di grandi brand, con sconti di straordinaria importanza. Sarà una grande occasione di vitalità per il commercio tarvisiano“.

Le aziende aderenti.

Le aziende aderenti, informa Confcommercio Tarvisio, sono Profumeria Enny, Enny Country Store, Enni Curvy, Leagane, Fioreria Cafè flower, Da Nadia, Reporter’s, Sisley, Benetton, Cumbre, Pet boutique, Spaccio Occhiali Vision, Articoli da regalo Valentina, Evelyn, Couture, Oreficeria Berti, Vertice calcature, Timeout e, a Moggio, Abbigliamento De Agostini