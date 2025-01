Snow Rugby Tarvisio: torna il più grande torneo di rugby a 5 su neve del Mondo

Tarvisio si prepara ad accogliere la nuova edizione dello Snow Rugby Tarvisio, il più grande torneo di rugby a 5 su neve del Mondo e il torneo di rugby seniores più ricettivo d’Italia. L’evento, in programma dal 11 al 12 gennaio 2025, vedrà la partecipazione di ben 50 squadre provenienti da tutto il continente, buona parte d’Italia e, addirittura, dall’Iran, tutte pronte a sfidarsi in una cornice unica e suggestiva. La manifestazione è stata, quindi, presentata nella sede della Regione Fvg alla presenza del Vice Presidente del Consiglio Regionale, Stefano Mazzolini, delsindaco del Comune di Tarvisio, Renzo Zanette, del presidente dell’Uisp Friuli Venezia Giulia, Sara Vito.

Lo Snow Rugby Tarvisio non è solo una competizione sportiva, ma anche una festa che celebra i valori del rugby e la bellezza delle Alpi Giulie. Le partite si svolgeranno su campi innevati appositamente preparati alla base della pista “Di Prampero”, dove le squadre si affronteranno in un formato dinamico e spettacolare. Il torneo, ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di questo sport, include le categorie maschili, femminili, old e juniores (U14), garantendo una partecipazione trasversale che coinvolge atleti di tutte le età.

Cos’è Il rugby a 5 su neve.

Il rugby a 5 su neve è una variante veloce e intensa del rugby tradizionale. Le squadre, composte da cinque giocatori ciascuna, si affrontano in partite brevi ma ricche di adrenalina, dove velocità, strategia e spirito di squadra fanno la differenza. Questo format, unito al fascino della neve, crea uno spettacolo unico sia per i giocatori che per il pubblico.

Tra sport divertimento e territorio.

“Lo Snow Rugby Tarvisio è un evento che combina sport, divertimento e promozione del territorio – dichiara Alberto Stentardo, direttore ed organizzatore del torneo – . Ogni anno vediamo crescere l’interesse e la partecipazione, a dimostrazione che il rugby ha un potenziale straordinario per unire le persone. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza indimenticabile agli atleti e al pubblico, valorizzando al contempo le bellezze naturali e l’ospitalità di Tarvisio.”

L’evento non è solo un grande spettacolo sportivo, ma anche un‘importante opportunità per il territorio di Tarvisio. Con centinaia di visitatori attesi, il torneo genera un impatto positivo sull’economia locale, coinvolgendo strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali. Inoltre, lo Snow Rugby Tarvisio è un’occasione per promuovere la cultura sportiva e i valori del rugby, tra cui rispetto, inclusione e spirito di squadra.

Un programma ricco di eventi.

Oltre alle competizioni sul campo, lo Snow Rugby Tarvisio 2025 offre un programma ricco di eventi collaterali, tra cui serate di musica live, degustazioni di prodotti tipici e attività per famiglie. Un vero e proprio festival che unisce sport, intrattenimento e tradizioni locali.



Lo Snow Rugby Tarvisio 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di rugby e per chiunque voglia vivere un weekend all’insegna dello sport e del divertimento. Non resta che prepararsi a un gennaio indimenticabile, dove il calore del rugby sfiderà il freddo della neve per creare momenti unici e indimenticabili.