Fa tappa a Tarvisio (28 febbraio – 1 marzo) il Vertical Winter Tour, l’evento itinerante – giunto alla diciassettesima edizione – che toccherà 9 località sciistiche italiane dislocate su tutto l’arco alpino per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve.



Prima grande novità con FIAT, che sarà protagonista come title partner del tour invernale più seguito e atteso nelle principali località sciistiche italiane: il Vertical Winter Tour, in collaborazione con Radio Deejay. Un evento unico che trasforma la neve in un grande villaggio di musica, divertimento e sport. Il Vertical Village offrirà giornate ricche di energia con musica live, animazione, gadget, ski test e tante attività per tutti. Sul palco, gli artisti di Radio Deejay accenderanno l’atmosfera con performance imperdibili.

All’interno dello Sponsor Village, FIAT accoglierà il pubblico in uno spazio dedicato alla nuova FIAT 600 Sport, in edizione speciale per Milano Cortina 2026. Qui sarà possibile sfidarsi in giochi di abilità e vincere numerosi gadget esclusivi. Inoltre, per rivivere le emozioni olimpiche, sarà allestita una tavola da curling dove due giocatori potranno competere contemporaneamente. Non mancherà l’area test drive, dove gli appassionati potranno provare la gamma FIAT, con particolare attenzione alla Grande Panda, alla FIAT 600 Sport, alla 500 e alla Topolino.

La tappa di Tarvisio del Vertical Winter Tour.

La partenza è stata, come di consueto, a Cervinia per poi toccare Bormio, San Martino di Castrozza, Andalo, Prato Nevoso, Alleghe, Tarvisio, Pila e Canazei, con un format di successo che ha raggiunto quota 31 edizioni (17 invernali, 13 estive e una “Urban” in primavera!) e che fa divertire e rilassare decine di migliaia di persone sulle piste da sci di tutta Italia.



Nel cuore delle Alpi Giulie, Tarvisio è una delle destinazioni sciistiche più complete e suggestive del Friuli Venezia Giulia. Con oltre 25 km di piste perfettamente preparate, il comprensorio del Monte Lussari offre tracciati tecnici e panoramici, immersi in un contesto naturale unico, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Le discese si snodano tra boschi fitti e scorci spettacolari, con una particolare attenzione alla qualità dell’innevamento e degli impianti di risalita di ultima generazione. Tarvisio è anche sede abituale di competizioni internazionali femminili di Coppa del Mondo, a conferma dell’alto livello tecnico delle sue piste. Una località che unisce sport, autenticità alpina e un’atmosfera internazionale perfetta per accogliere grandi eventi invernali.

Sport, musica e divertimento.

Format che vince non si cambia: Sport, Music and Fun è anche nel 2025-2026 il filo conduttore dell’evento, in grado di intrattenere un pubblico molto vasto, dai ragazzi agli adulti, con un bellissimo villaggio sulla neve di 900 mq ad ingresso totalmente libero e gratuito (orario 9-16:30) e tantissime attività da svolgere dalla mattina al pomeriggio inoltrato. Come nella scorsa edizione estiva, rinnovamento e freschezza al centro dell’attenzione degli organizzatori.

Il media partner sarà ancora una volta Radio Deejay, che in ogni tappa porterà i propri Talent e che a Tarvisio vedrà la presenza di Diego Passoni ad animare il palco del villaggio dalle 14.30 di sabato 28 febbraio. Diego Passoni consegue un diploma in ragioneria e si iscrive a Scienze dell’Educazione, salvo poi abbandonare l’università per cercare la propria strada tra Francia e nuove esperienze formative, dove insegna italiano e studia danzaterapia. Tornato a Milano, si forma nel musical e avvia la carriera artistica tra televisione e videoclip musicali, collaborando con nomi noti del pop italiano.



La svolta arriva come VJ su GAY.tv, dove consolida uno stile personale ironico e pop. Approda poi a Deejay TV conducendo diversi programmi, tra cui “Lato C” e “Dimmi Quando”, e partecipa come opinionista e concorrente a noti show televisivi come “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express”. Conduce inoltre il talent “Dance Dance Dance” su Fox Life. Oggi è una delle voci di riferimento di Radio Deejay, dove affianca La Pina nel programma “Pinocchio”.

I partner e le iniziative.

Forno Bonomi conclude l’anno del suo 175° anniversario proiettandosi verso il futuro con una rinnovata energia e un forte desiderio di incontro con il pubblico, nel segno delle sue origini montane. Nata sull’altopiano veronese della Lessinia, l’azienda porta sulle piste alpine la propria tradizione dolciaria, costruita su qualità, passione e autenticità, oggi apprezzata in oltre 110 Paesi nel mondo. All’interno del Villaggio del Vertical Winter Tour di Radio DJ, Forno Bonomi sarà protagonista con uno stand accogliente, dove sportivi, famiglie e giovani potranno concedersi una pausa golosa attraverso la degustazione delle sue specialità. Dalle sfogliatine alle frolle al burro, classiche o con gocce di cioccolato, ogni assaggio rappresenta una ricarica di energia e piacere, ideale tra sport, musica e intrattenimento. Un’esperienza che celebra la convivialità e i valori della montagna, resa ancora più coinvolgente dall’atmosfera dinamica del tour e dalla cornice unica delle località alpine.

Tra sport, musica e divertimento ad alta quota, l’atmosfera del Vertical Winter Tour si scalda ogni giorno dalle 9 alle 16:30 grazie al cioccolato Vanini, official sponsor dell’evento. Vanini è il marchio premium di ICAM Cioccolato, storica eccellenza lecchese che da 80 anni produce in Italia cioccolato di altissima qualità.

In ogni tappa, i visitatori potranno degustare mini tavolette Vanini di diversi gusti, concedersi una coccola pomeridiana con dell’ottima cioccolata calda e mettersi alla prova con quiz interattivi e giochi a premi, vivendo momenti di puro divertimento e gusto. In palio una selezione di mini tavolette in un elegante cofanetto: dai fondenti con cioccolato monorigine peruviano, pensati per i veri puristi, fino alla linea Tasting Experience, dedicata a chi ama esplorare nuovi abbinamenti e lasciarsi sorprendere da abbinamenti inediti.

Dove ci sono musica, sport, gente che si diverte, pratica sport e attività all’aperto, c’è anche 3Bmeteo. Il centro meteo indipendente inaugura il nuovo anno da Official Weather Forecast e partner tecnico dell’edizione 2026 del Vertical Winter Tour di Radio Deejay.

L’evento itinerante sarà accompagnato dalle previsioni atmosferiche messe a punto dai meteorologi di 3Bmeteo che, dal palco del tour, permetteranno al pubblico nazionale e internazionale di partecipare a ogni tappa, preparati anche dal punto di vista delle previsioni del tempo.

Spazio a gioco, divertimento e ancora curiosità e informazioni meteo nello stand 3Bmeteo del Villaggio del Vertical Winter Tour, dove si potrà incontrare i volti di 3Bmeteo e giocare con il MeteoQuiz, una sfida a colpi di domande su fulmini, vento, maree e nuvole per mettere alla prova le proprie conoscenze e imparare tante curiosità sulla meteorologia.

Ricola, uno dei produttori di caramelle alle erbe più moderni e innovativi al mondo, è technical supplier del Vertical Winter Tour e farà degustare tisane calde e caramelle alle 13 erbe alpine presso l’area hospitality; tra le caramelle da gustare, la nuovissima Lampone e Melissa, la caramella dall’equilibrio fresco e fruttato che unisce il sapore intenso del lampone e le note aromatiche della melissa per un’esperienza di gusto unica, ideale per tutti i giorni.

Lanciato in Italia nel 2007, NESCAFÉ Dolce Gusto, technical supplier del Vertical Tour, ha trasformato il modo di vivere il caffè a casa, offrendo un’esperienza unica e multisensoriale. Alla base di ogni tazza c’è una selezione rigorosa dei migliori chicchi provenienti da tutto il mondo, tostati e macinati con cura per esaltare aromi e qualità. Grazie alla tecnologia brevettata delle capsule intelligenti, ogni bevanda mantiene freschezza e intensità. Con oltre 30 referenze, il brand propone una gamma completa di caffè, cappuccini, cioccolate e tè, accompagnati da macchine dal design moderno e ricercato. NESCAFÉ® Dolce Gusto® non è solo caffè: è un nuovo modo di vivere il gusto, ogni giorno.

Blossom Skis sarà il partner per le prove sci, con un maestro a disposizione per il pubblico per insegnare come sfruttare al meglio le potenzialità di questi sci speciali. Hyra, altro technical supplier, vestirà come di consueto tutto lo staff del Vertical.

Vertical Tour vive anche sui social, con una copertura costante su Facebook e Instagram, per seguire l’evento è sufficiente utilizzare l’hashtag #FiatVerticalTour.

«Vertical Winter Tour – afferma Flavio Gallarato, patron del Tour e CEO di Event’s Way – non è solo un evento, è un rito collettivo che da anni inaugura l’inverno italiano portando energia, musica e divertimento sulle montagne più iconiche del Paese. Ripartire da Cervinia, sotto il Cervino, con un Capodanno anticipato così ricco di contenuti è per noi motivo di grande orgoglio. Sport, intrattenimento, dj set, animazione e la straordinaria sinergia con Radio Deejay creano un’esperienza unica, capace di coinvolgere pubblici diversi in un’atmosfera autentica e travolgente. Ogni tappa è pensata per valorizzare il territorio e regalare emozioni vere, dentro e fuori dalle piste. Vertical Winter Tour continua a crescere, rinnovandosi ogni anno, ma restando fedele alla sua anima: far vivere la montagna come un grande palco di condivisione, energia e passione».

Vertical Tour: il format

Il Vertical Winter Tour è attivo dal 2008 e fin dalla prima edizione si è caratterizzato per un format vincente fatto di musica, sport e divertimento. Nel 2011, sull’onda del successo del fratello maggiore, è nato anche il Vertical Summer Tour, roadshow estivo che attraversa lo Stivale con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi.

L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento. Ad oggi si contano un totale di 31 edizioni di VERTICAL TOUR – tra Summer, Winter edition e il neonato Urban – e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme.