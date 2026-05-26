La Giornata Mondiale del Gioco a Udine.

Udine si prepara a diventare, per un giorno, la capitale del divertimento, della creatività e della socialità. Mancano infatti pochi giorni alla Giornata Mondiale del Gioco, l’atteso appuntamento che sabato animerà il centro storico con una lunga serie di attività pensate per bambini, famiglie, ragazzi, adulti e appassionati.



Dalle 11 alle 19, le vie e le piazze del capoluogo friulano si trasformeranno in un grande spazio ludico diffuso, con proposte gratuite e aperte a tutti. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Udine e coinvolge numerosi servizi e progetti cittadini, tra cui la Biblioteca, i Nidi d’Infanzia, il progetto DesTEENazione, la Ludoteca e il Ludobus.

Oltre 60 proposte nel cuore della città

La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 50 tra enti, associazioni, cooperative, realtà private e cittadini, con più di 60 proposte di gioco distribuite in diverse aree del centro storico.



Le attività si svolgeranno in alcune delle location più riconoscibili della città, dalla Loggia di San Giovanni alla Loggia del Lionello in piazza Libertà, passando per via Mercatovecchio, Corte Morpurgo, via Cavour, piazza Matteotti, piazza Duomo e la Ludoteca comunale al Giardino del Torso. Per tutta la giornata Udine diventerà così un grande laboratorio a cielo aperto, dove il gioco sarà il filo conduttore per incontrarsi, sperimentare, imparare e condividere momenti di divertimento.

Dai giochi da tavolo ai laboratori creativi

Il programma della Giornata Mondiale del Gioco toccherà mondi molto diversi tra loro. Ci saranno laboratori creativi e manuali, giochi da tavolo, rompicapo, giochi di ruolo, letture per i più piccoli e attività pensate dai nidi comunali.



Spazio anche a proposte dedicate a scienza, matematica, ambiente, salute, storia, lingue straniere e digitale, con l’obiettivo di mostrare come il gioco possa diventare anche uno strumento di conoscenza e crescita.



Tra le attività in programma ci saranno giochi d’ingegno e giochi di legno, laboratori con materiali naturali e di riciclo, letture animate, giochi con le storie, attività con i mattoncini Lego e il “Fantascopio”, pensato per creare disegni animati. Non mancheranno inoltre i giochi matematici, il Ludobus, il Gioco dell’oca per i diritti e tante altre proposte rivolte a gusti ed età differenti.

Attività anche per ragazzi e adulti

La Giornata Mondiale del Gioco non sarà pensata soltanto per i più piccoli. Il programma prevede infatti numerose attività anche per ragazzi, adulti, genitori, appassionati e anziani.



Per i più grandi ci saranno giochi di logica, giochi di ruolo, carte collezionabili, gaming, burraco, laboratori e attività ludico-sportive. Un’offerta ampia, che punta a valorizzare il gioco come occasione di incontro tra generazioni e come momento di socialità aperto a tutta la comunità.

Uno spazio speciale per i bambini da 0 a 6 anni

Particolare attenzione sarà dedicata alla fascia 0-6 anni, con laboratori e aree gioco progettati e curati dai servizi comunali e da operatori specializzati nella prima infanzia.



Le attività rientrano nel progetto “Udine a piccoli passi”, il contenitore istituzionale che raccoglie le iniziative pubbliche dedicate ai bambini più piccoli, dalle mostre alle proposte didattiche e culturali. Un modo per offrire anche ai più piccoli esperienze adatte alla loro età, in un contesto sicuro, educativo e coinvolgente.

Torna la GMG-Card, il passaporto del gioco

Anche quest’anno sarà riproposta la GMG-Card, disponibile presso i punti informativi allestiti al Giardino del Torso e in piazza Libertà.



La card funzionerà come un vero e proprio passaporto del gioco: partecipando alle attività, bambine e bambini potranno ricevere un timbro a testimonianza del percorso svolto. Una volta completata, la GMG-Card permetterà di ricevere un piccolo ricordo della manifestazione. L’evento sarà a partecipazione gratuita e si svolgerà anche in caso di maltempo, garantendo comunque la maggior parte delle attività previste dal programma.