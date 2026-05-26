Ai genitori di Giulio Regeni il simbolo dell’Università di Udine

“Siamo grati ai genitori di Giulio Regeni e gli rendiamo omaggio per lo straordinario esempio di forza, coraggio ed enorme dignità con cui instancabilmente chiedono verità e giustizia per il caro Giulio a dieci anni dalla sua barbara uccisione. L’Università di Udine è onorata di consegnare loro il suo simbolo a testimonianza di una appartenenza ideale alla nostra grande comunità accademica che sarà sempre al loro fianco in questa tenace battaglia civile”.

Con queste parole il rettore, Angelo Montanari, ha accompagnato la consegna del simbolo dell’Ateneo a Paola Deffendi e Claudio Regeni in occasione della proiezione del film “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”. L’evento, a dieci anni dalla scomparsa del giovane ricercatore friulano, si è svolto nell’auditorium della Biblioteca scientifica davanti a circa 200 persone tra studenti, docenti, autorità, personale e cittadini.

Dopo le introduzioni del rettore Montanari e della direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, Silvia Bolognini, e il saluto del vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, è avvenuta la consegna del simbolo. Era presente anche il direttore generale dell’Ateneo, Gabriele Rizzetto.

Alla proiezione è seguita la lectio magistralis dello scrittore e presidente della Fondazione Gariwo, Gabriele Nissim, sul tema “Oltre la memoria: insegnare l’etica attraverso il racconto dei giusti”. Il delegato dell’ateneo per la Carta europea dei ricercatori, Luca Quartuccio, ha tracciato un bilancio “A 10 anni dal riconoscimento HR Excellence in Research” conferito all’Ateneo friulano.

Infine, Silvia Bolognini ha dialogato su “Diritti umani e diritto alla verità” con l’avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, in collegamento da remoto. L’incontro è stato organizzato nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Le università per Giulio Regeni” sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo, con Fandango e Ganesh produzioni.