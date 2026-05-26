Mecca Studios inaugura a Tavagnacco: un nuovo spazio dedicato al benessere femminile

Grande partecipazione, emozione e coinvolgimento per l’inaugurazione ufficiale di Mecca Studios, il nuovo spazio dedicato al benessere femminile fondato dalla giovane imprenditrice Desy Stefanutti, che nella mattinata di oggi ha aperto le proprie porte al territorio con un evento che ha saputo unire istituzioni, professionisti, imprenditori, creator e numerose sostenitrici del progetto in un’atmosfera autentica e profondamente sentita.

L’inaugurazione del nuovo spazio

La presentazione dell’evento è stata curata dalla giornalista Elena Iuri, che ha accompagnato gli ospiti nel racconto della nascita di una realtà innovativa dedicata alla cura della persona, al movimento consapevole e al benessere femminile.



Particolarmente emozionante il momento dedicato all’intervento della fondatrice Desy Stefanutti, che ha condiviso con il pubblico il proprio percorso personale e professionale, raccontando sacrifici, determinazione, studio e abnegazione che l’hanno portata a trasformare un sogno in una concreta realtà imprenditoriale sul territorio.



Un discorso intenso e autentico che ha coinvolto profondamente i presenti, culminato in un sentito ringraziamento rivolto alla sua famiglia, definita dalla stessa imprenditrice “il vero pilastro” che l’ha sostenuta e accompagnata durante tutto il percorso umano e professionale.

Le istituzioni presenti all’evento

All’evento sono intervenuti anche il sindaco del Comune di Tavagnacco Giovanni Cucci, il vicesindaco del Comune di Udine Alessandro Venanzi, il consigliere regionale Moreno Lirutti e il manager Edi Sommariva, che hanno espresso apprezzamento per un’iniziativa capace di coniugare benessere, attenzione alla persona e valorizzazione del territorio.

Nel corso della mattinata Edi Sommariva ha voluto omaggiare Desy Stefanutti del libro “La Tresemane”, opera realizzata in collaborazione con altri professionisti e dedicata alla valorizzazione del distretto territoriale, rivolgendo alla giovane imprenditrice i migliori auguri per questa nuova e promettente avventura.

Le dichiarazioni

“È sempre motivo di orgoglio vedere giovani imprenditrici investire sul territorio con progetti innovativi e di qualità – ha dichiarato il sindaco Giovanni Cucci –. Mecca Studios rappresenta un esempio concreto di come passione, competenza e determinazione possano trasformarsi in un servizio importante per la comunità.”



“Il benessere delle persone passa anche attraverso la creazione di luoghi capaci di mettere al centro l’equilibrio tra corpo e mente – ha sottolineato il vicesindaco Alessandro Venanzi –. Progetti come questo contribuiscono a costruire una cultura della cura e dell’attenzione alla persona sempre più necessaria.”



“Questa iniziativa dimostra come il nostro territorio sia ricco di professionalità e idee capaci di generare valore sociale oltre che imprenditoriale – ha aggiunto il consigliere regionale Moreno Lirutti –. È importante sostenere attività che promuovano salute, consapevolezza e qualità della vita.”

Un progetto dedicato al benessere della donna

Mecca Studios nasce dall’idea di creare uno spazio autentico, elegante e accessibile, interamente dedicato alla cura di sé, al movimento consapevole e al benessere della donna. Un progetto fortemente voluto dalla fondatrice e CEO Desy Stefanutti, che dopo anni di formazione professionale nel mondo del Pilates a Milano presso una scuola internazionale di matrice canadese riconosciuta a livello globale, ha scelto di tornare nella propria terra d’origine per portare anche sul territorio friulano un approccio moderno, strutturato e di alta qualità nel settore del wellness.

“Mecca Studios vuole essere molto più di uno studio fitness – ha spiegato Desy Stefanutti durante la presentazione –. L’obiettivo è creare un luogo sicuro e accogliente dove le donne possano rallentare, riconnettersi con sé stesse e prendersi cura del proprio corpo in modo consapevole. La tua Mecca, il tuo posto sacro.”

Pilates, percorsi personalizzati e servizi per il benessere

Il progetto rappresenta l’evoluzione di un’attività nata inizialmente in forma individuale e cresciuta nel tempo grazie al passaparola, alla fiducia delle clienti e a un approccio basato sull’ascolto e sulla personalizzazione dei percorsi.



La nuova struttura è stata pensata per rispondere alla crescente richiesta di servizi dedicati al benessere femminile e offrirà lezioni di Pilates individuali e semi-private, attività di gruppo a numero limitato, percorsi personalizzati, servizi orientati al recupero fisico e mentale, eventi esperienziali e strumenti digitali per la gestione delle prenotazioni.

Tra gli elementi distintivi dello studio spicca la presenza della Torre Gravitazionale, un macchinario esclusivo che permette di lavorare in sospensione. Sfidando la gravità attraverso movimenti fluidi e altamente coreografici, questa disciplina unisce il massimo rilascio delle tensioni muscolari a una profonda concentrazione, andando a modellare e scolpire l’intera silhouette femminile.

I partner e i ringraziamenti

Numerose le realtà del territorio che hanno preso parte all’evento inaugurale, tra cui partner, professionisti e collaboratori che hanno accompagnato la nascita del progetto: SBP’s Events, City Advertising, Banca Intesa San Paolo, CLAAI, Studio2P, AMG Notai Udine, ImmobiGo, BNI Udine e Maria di “Cosa Fare a Udine”.

Particolarmente sentiti anche i ringraziamenti rivolti alle clienti storiche che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio e a tutti i professionisti che hanno contribuito concretamente alla realizzazione dello studio.

L’inaugurazione di Mecca Studios segna così l’avvio di una nuova realtà dedicata al benessere e alla valorizzazione della persona, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per le donne del territorio e un luogo dove corpo, mente ed equilibrio possano ritrovare il proprio spazio.