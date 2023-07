L’omaggio sul Lussari per Roglic: “La sua catena è caduta qui”

Una targa sul Lussari per Primoz Roglic.

Sul Lussari una targa per omaggiare di Primoz Roglic nel punto dove gli era caduta la catena. A più di un mese dalla da quella penultima tappa del Giro d’Italia che ha consegnato la maglia rosa al ciclista sloveno, i suoi tifosi hanno apposto una targa proprio nel punto dove gli era caduta la catena.

Durante la salita del Lussari, la corsa si è fatta ancora più avvincente quando Roglic ha vissuto un momento critico. La sua catena è improvvisamente scesa in un punto particolarmente ripido della salita.

In quel momento di difficoltà, Roglic ha dovuto scendere dalla bicicletta, perdendo preziosi secondi. A quel punto un tifoso sloveno si è rapidamente precipitato sul posto aiutandolo. Si è scoperto in seguito che quel sostenitore era il suo ex compagno nella nazionale slovena di salto con gli sci.

Per celebrare l’episodio i fan di Primoz Roglic hanno deciso di piazzare una targa di metallo esattamente in quel punto. La targa reca l’iscrizione “Na tem mestu se je swift z verige” che in sloveno significa “La sua catena è scesa in questo luogo“.