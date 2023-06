La natura tra musica e alta cucina, a Tarvisio arrivano No Borders ed Ein Prosit

A Tarvisio i concerti del No Borders e gli chef di Ein Prosit.

Da un lato i concerti del No Borders Music Festival, dall’altro l’alta cucina di Ein Prosit Summer Edition: doppio appuntamento a luglio a Tarvisio, con due manifestazioni che “si mettono assieme” per valorizzare le ricchezze e la natura del territorio.

Il programma del No Borders Music Festival.

Per quanto riguarda il No Borders, il programma completo prevede nove concerti nella cornice suggestiva delle Alpi Giulie, con ospiti nazionali e internazionali che spazieranno dal cantautorato al pop, passando per il jazz.

Ai Laghi di Fusine si esibiranno il cantautore, surfista e ambientalista americano Jack Johnson preceduto dal concerto di Ziggy Alberts (1 luglio); gli italiani Baustelle (2 luglio), e ancora Ben Harper & The Innocent Criminals (15 luglio); Mannarino, preceduto da LaMante (16 luglio); LP, preceduta da Emma Nolde (20 luglio), gli Skunk Anansie in acustico (22 luglio); Mika (23 luglio).

A questi si aggiungono l’appuntamento sull’Altopiano del Montasio con Stefano Bollani & Trilok Gurtu (29 luglio) e quello al Rifugio Gilberti con Benjamin Clementine, preceduto dal concerto di WrongOfYou (30 luglio).

Dato che il cuore della rassegna musicale è un luogo di grande pregio naturalistico e ambientale, nell’ottica della sostenibilità il No Borders spinge tutti i fan degli artisti che si esibiranno ad arrivare in bici o piedi.

La sinergia tra la rassegna musica ed Ein Prosit si avrà in particolare sabato 15 e domenica 16 luglio e sabato 22 e domenica 23 luglio con le degustazioni guidate che si svolgeranno all’aperto ai Laghi di Fusine alle ore 11:30 prima dei concerti rispettivamente di Ben Harper, Mannarino, Skuk Anansie e Mika (degustazioni gratuite, previa prenotazione, per chi ha i biglietti dei concerti).

Il programma di Ein Prosit.

Il calendario prevede cene stellate, escursioni nella natura accompagnate da guide esperte, laboratori, degustazioni e masterclass, incontri e tavole rotonde con le più grandi personalità del panorama eno-gastronomico.

Tra gli chef ospiti di questa edizione, che, con gli Itinerari del Gusto proporranno i piatti della loro cucina, e non solo, presso i ristoranti presenti sul territorio, ci saranno Riccardo Gaspari (SanBrite), Alberto Toè (Horto), Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet), Karime Lopez & Kondo Takahiko (Gucci Osteria Firenze), Michele Lazzarini (Contrada Bricconi), Chiara Pavan & Francesco Brutto (Venissa), Salvatore Sodano (Local Venezia), Lorenzo Stefanini, Benedetto Rullo & Stefano Terigi (Giglio), Federico Sisti (Frangente), Jacopo Ticchi (Da Lucio), Alessandro Negrini (Il Luogo di Aimo e Nadia), Arianna Consiglio (Exit Pastificio Urbano).

Nei ristoranti aderenti sarà inoltre possibile degustare un menù dedicato alla tradizione culinaria del Tarvisiano che prevede la presentazione di almeno uno dei piatti tipici locali rielaborati dagli stessi ristoratori partecipanti all’evento.

In programma poi escursioni guidate nella natura, accompagnate da guide esperte, alla scoperta del territorio del Tarvisiano, con la possibilità di partecipare a sessioni di forest bathing o di yoga in mezzo alla natura. A questo si aggiungono poi masterclass e laboratori, che offrono agli appassionati l’opportunità di apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità dei vini e dei prodotti gastronomici presentati, compresi quelli del marcio “io sono friuli venezia giulia”.

Entrambe le manifestazioni sono organizzate dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione tra gli altri con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Fondazione Friuli.