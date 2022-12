Inaugurato l’Hotel Nevada a Tarvisio

Nuova vita per l’Hotel Nevada di Tarvisio.

Lo storico albergo era stato costruito negli anni Sessanta dall’Ente Tre Venezie, e aveva a lungo prosperato sotto la gestione della famiglia Moro, diventando un riferimento anche per i grandi campioni dello sci. Poi, il lento declino, fino alla chiusura nel 2015 per fallimento.

Finito all’asta, nel 2021 è stato acquistato da un imprenditore tarvisiano del settore, Donato Amoroso, che lo ha rilevato per 750.000 euro e ha ridato un futuro alla struttura ricettiva. L’edificio è stato rinnovato grazie a un investimento di circa 5 milioni di euro e conta una cinquantina di camere e quasi 100 posti letto.

“La grande sfida che la montagna friulana deve affrontare oggi è, assieme a quella di valorizzare al massimo le sue bellezze, aumentare il numero di posti letto – ha detto all’inaugurazione il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga -. Il turismo non è sostenibile senza ricettività e l’infrastruttura pubblica non può farsene carico da sola ma solo in alleanza con il privato. Auspico che questa inaugurazione possa essere da stimolo per ulteriori investimenti sul territorio e dimostri che investire nella Val Canale può portare un importante profitto. La montagna friulana è uno dei territori con le maggiori possibilità di crescita. La Regione la sostiene puntando sia sul turismo invernale sia su quello estivo, con particolare attenzione rivolta al cicloturismo”.

Dal canto suo, l’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini ha rimarcato come l’inaugurazione dell’hotel Nevada si ponga come “un importante segnale di fiducia per il territorio”, anche in vista dell’avvio della stagione sulle piste, che si aprirà già venerdì.