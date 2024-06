A Tarvisio tutto pronto per l’apertura del Forest Skatepark

Sabato 29 giugno a Tarvisio una giornata all’insegna di skateboarding libero, musica punk e free camping

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’apertura estiva dello skatepark di Tarvisio. Il taglio del nastro si terrà sabato 29 giugno con una giornata speciale gratuita, che darà inizio ai numerosi eventi che si terranno durante la bella stagione nella struttura.

Il programma inizierà alle 10 con skateboard libero, e la sera, a partire dalle 21, ci sarà un concerto punk, un genere musicale che da anni non si vedeva in Valcanale. Il concerto vedrà le esibizioni di quattro band provenienti da Italia, Austria e Slovenia, ovvero Fanteria di Prima Linea di Udine, Indispensabili di Mestre, Opran Možgan dalla Slovenia e Börderlane dall’Austria.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare agli appassionati di skateboarding la nuova struttura a piramide montata nello skatepark dallo storico costruttore Iou Ramps e le migliorie apportate grazie all’incessante supporto del Comune di Tarvisio.

“Unitevi a noi per una giornata di tricks su skateboard e vibrante musica punk, celebrando il nuovo e migliorato skatepark di Tarvisio”, commentano gli organizzatori. “Per chi volesse fermarsi per il weekend c’è anche possibilità di montare gratuitamente la propria tenda nel prato circostante lo skatepark, con un risveglio immerso fra le montagne. Vi aspettiamo!”.