Estate a Claut, oltre 80 eventi tra natura, sport e cultura

L’appuntamento più atteso a Claut è Aria delle Dolomiti, nel weekend del 17 e 18 agosto. Sul palco i Mellow Mood

L’estate 2024 si preannuncia come una delle più entusiasmanti che Claut abbia mai vissuto: né i turisti né la popolazione locale avranno un momento per annoiarsi nel corso dei prossimi tre mesi.

L’amministrazione comunale, le associazioni locali e gli enti di promozione turistica, infatti, hanno appena annunciato un calendario fittissimo, con oltre ottanta eventi, tornei, attività sportive e appuntamenti culturali. Nessun target è escluso, dai giovani alle famiglie con bambini, dagli amanti degli sport estremi agli appassionati di artigianato.

Non mancheranno le occasioni per festeggiare e ballare: l’appuntamento più atteso è sicuramente Aria delle Dolomiti, nel weekend del 17 e 18 agosto, che quest’anno avrà nientemeno che i Mellow Mood come colonna sonora. Numerosi gli appuntamenti con la musica dal vivo, tra cover band e orchestre che suoneranno in paese o tra le bellezze naturali che lo circondano.

Dolomiti Pensa, ma anche diversi eventi per i 1.100 anni di storia di Claut

L’offerta culturale è rappresentata dalla nuova rassegna “Dolomiti Pensa”, che vedrà la partecipazione tra gli altri di Massimo Polidoro, Beatrice Mautino e Alessandro Marzomagno.

I 1.100 anni di storia di Claut, che ricorrono quest’anno, saranno celebrati in tre occasioni: con l’inaugurazione di una mostra fotografica visitabile per tutta l’estate, a cura di Danilo Rommel e Federico Tomè, con un appuntamento in sala convegni e, infine, con un dj set.

Eventi per i più piccoli e per chi ama l’avventura

I più piccoli troveranno molte occasioni per divertirsi: dopo aver esplorato il nuovo Parco delle Sculture grazie a CLAPP, il 6 e il 7 luglio potranno dedicarsi a laboratori di musica e di scultura, e il calendario è fitto di spettacoli teatrali e giochi in piazza pensati proprio per loro.

Per gli amanti dell’adrenalina e dell’avventura, il Claut Water Sport Center, il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e il Cai di Claut organizzano diverse uscite nelle gole e nei torrenti locali tra canyoning e canoa. Chi, invece, preferisce la mountain bike non potrà perdersi la Gran Fondo Dolomiti Friulane, ospitata a Claut il 25 agosto.

Un’importante novità è rappresentata dall’apertura estiva del Palaghiaccio, a partire dall’1 luglio: oltre ad ospitare gli allenamenti di atleti provenienti dall’Italia e dall’estero, la struttura sarà teatro di diverse serate di festa sul ghiaccio e di una versione estiva dell’amatissimo Ice Show.

“Siamo molto orgogliosi del calendario di quest’estate: non solo abbiamo alzato qualitativamente l’asticella delle proposte, ma siamo anche riusciti ad aumentare il numero complessivo degli eventi” ha commentato con soddisfazione il sindaco Gionata Sturam.

Quest’estate saranno diverse anche le inaugurazioni: il 13 luglio toccherà ai sentieri Truoi de Thep e Truoi Palsa, mentre il 27 luglio aprirà i battenti la rinnovata biblioteca di Claut.