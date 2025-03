Vuole comprare l’auto online, paga l’anticipo e i venditori spariscono

Compra l’auto ma rimane vittima di una truffa online.

Vuole comprare l’auto, la trova su un noto sito, paga l’anticipo ma spariscono soldi, auto e venditori: vittima della truffa online un uomo, classe 1966, di Tarvisio che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

L’uomo, infatti, aveva individuato un annuncio relativo alla vendita di una Fiat Panda sulla piattaforma Subito.it e aveva avviato le trattative con i venditori. Tuttavia, la transazione si è rivelata una truffa. Il 59enne ha raccontato di aver effettuato diversi bonifici bancari per un totale di 700 euro, suddivisi in più tranche, in favore dei sedicenti venditori, ma senza mai ricevere alcun riscontro concreto.

I presunti proprietari della Fiat Panda si sono resi irreperibili. Dopo aver provato invano a mettersi in contatto con i venditori e aver capito di essere stato truffato, ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti, che ora indagano sull’accaduto.