Al via la 17° edizione delle Convittiadi: 2300 studenti da tutta Italia a Lignano

Inaugurata l’edizione 2025 delle Convittiadi.

Con l’accensione del tripode olimpico, ha preso ufficialmente il via la 17esima edizione delle Convittiadi, le olimpiadi nazionali dei convitti ed educandati italiani. L’evento, ospitato all’Efa Village Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, vedrà protagonisti oltre 2.300 studenti provenienti da tutta Italia, impegnati in una settimana di gare ed eventi collaterali.

La cerimonia di apertura, svoltasi questa mattina, ha visto la partecipazione di numerose autorità. L’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen ha evidenziato il ruolo strategico dello sport nella crescita dei giovani e ha annunciato che entro l’anno la Regione proporrà una norma organica per l’inserimento dell’attività motoria come parte integrante della formazione scolastica. “Le palestre, i campi sportivi e le piscine devono essere considerati vere e proprie agenzie educative, che trasmettono valori fondamentali come la sana competizione, il sacrificio e la determinazione”, ha dichiarato Rosolen.

Il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “È un evento sportivo, ma anche un’occasione di amicizia e condivisione. I ragazzi, entrati nel palazzetto con i cartelli e i gonfaloni delle loro scuole, si sono uniti in un’unica marea, rappresentando una realtà più grande: quella dell’Italia intera”.

Presenti anche il deputato Graziano Pizzimenti, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame, il sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi e il presidente di Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. L’organizzazione della manifestazione è stata curata dall’Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine. La rettrice, Anna Maria Zilli, ha evidenziato la doppia valenza dell’evento: sportiva ed educativa. “Le gare e le premiazioni sono importanti, ma lo è ancor di più la competizione sana, il rispetto delle regole e dell’avversario. Per questo abbiamo introdotto anche una coppa Fair Play“, ha dichiarato Zilli.

Tra gli ospiti d’onore della giornata inaugurale, la campionessa paralimpica di tennistavolo Giada Rossi e l’allenatore della Ueb Gesteco Cividale, Stefano Pillastrini, che hanno rivolto un incoraggiamento agli studenti-atleti. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, con esibizioni di atleti e ballerini a rendere ancora più emozionante il momento.

Le Convittiadi, in programma dal 16 al 23 marzo, sono promosse dall’Associazione Nazionale Istituzioni Educative Statali con l’obiettivo di creare appartenenza, identità e scambio tra gli studenti delle istituzioni educative di tutta Italia. Quest’anno sono presenti delegazioni da 31 convitti, tra cui due dal Friuli Venezia Giulia: l’Uccellis di Udine e il Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli. Oltre alle competizioni sportive, il programma prevede momenti culturali e visite guidate per far conoscere le eccellenze del territorio.

Negli anni, la manifestazione ha toccato diverse località italiane, tra cui Torino, Cagliari, Palermo, Milano e Catanzaro. Ora, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG, torna a Lignano Sabbiadoro per un’edizione all’insegna dello sport, dell’educazione e della condivisione.