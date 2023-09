Addio ad Alberto Ragazzon, un brillante futuro stroncato a soli 24 anni

Alberto Ragazzon era appassionato di scienza e musica.

Lutto in Friuli per la scomparsa di Alberto Ragazzon, un giovane di soli 24 anni la cui promettente carriera nella ricerca scientifica e nella musica è stata tragicamente interrotta da una malattia che lo ha colpito due anni e mezzo fa.

Alberto viveva a Feletto Umberto laureato con lode in ingegneria elettronica all’Università di Udine, aveva davanti a sé un futuro luminoso che lo avrebbe potuto condurre al prestigioso CERN di Ginevra, il tempio della ricerca scientifica, o in Olanda per un altro importante incarico.

Il giovane talento, figlio di Maria Cristina De Colle, medico della neuroradiologia all’ospedale di Udine, e di Renzo Ragazzon, professore di matematica e fisica al liceo Stellini, ha affrontato la sua malattia con un coraggio e una determinazione che hanno ispirato chiunque lo conoscesse.

Oltre alla sua passione per la scienza e la ricerca, Alberto aveva un amore profondo per la musica. Era diplomato in flauto traverso al Tomadini di Udine e aveva una particolare affinità con la musica fin da bambino. Questo amore per la musica è stato coltivato anche dalla sua famiglia, con una tradizione legata al coro Peresson tra i parenti di sua madre. Il funerale di Alberto Ragazzon si terrà oggi, venerdì 22 settembre, alle 15, nella chiesa di Feletto.