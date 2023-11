Il Friuli ad Affari tuoi, la vincita di padre e figlio da Tavagnacco

Claudio e Nunzio protagonisti ad Affari Tuoi.

il Friuli protagonista ieri sera ad Affari Tuoi grazie a Claudio, giovane di Tavagnacco che alla fine è riuscito a vincere 15mila euro. Accanto a lui, a guidare la strategia, c’era il padre Nunzio, pronto a dispensare consigli.

Claudio e Nunzio sono partiti con il pacco numero 12. La prima offerta del Dottore è stata generosa: 30mila euro. Claudio ha rifiutato senza esitazione. Una serie di tre chiamate fortunate ha contribuito ad aumentare l’offerta a 35mila euro, ma Claudio ha continuato, rifiutando la proposta.

La partita è entrata in una fase cruciale quando, purtroppo, con il tiro successivo, sono svaniti i 200mila euro in palio. Ma Claudio ha mantenuto non si è dato per vinto, e ha respinto l’offerta successiva del Dottore di 25mila euro. Rifiutata anche la successiva offerta di cambio pacco: in gioco restavano due blu da 5 e 100 euro e tutti i rossi, tra cui 75mila e 300mila euro.

L’offerta successiva del Dottore è stata di 35mila euro, ma Claudio e Nunzio hanno rifiutato ancora una volta. Purtroppo con uno degli ultimi tiri, Claudio ha perso il premio da 300mila euro. Il “Dottore” ha proposto il cambio pacco per la terza volta, ma i concorrenti friulani hanno mantenuto la loro decisione.

Alla fine sono rimasti due pacchi rossi: quello da 75mila e quello da 15mila euro. La chiamata finale ha svelato che i 75mila euro erano nascosti nel pacco numero 4 dell’Abruzzo, mentre Claudio ha portato a casa 15mila euro.