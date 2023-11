Una friulana ad Affari Tuoi, Valentina protagonista della puntata

Nella puntata di ieri protagonista Valentina di Fontanafredda.

Nella serata di ieri, gli spettatori di “Affari Tuoi” sono stati testimoni di una partita emozionante che ha visto Valentina di Fontanafredda rappresentare il Friuli-Venezia Giulia insieme al fratello Enrico. La puntata è stata caratterizzata da momenti di tensione, sorprese e decisioni cruciali che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Purtroppo alla fine lei e il fratello sono tornati a casa con soli 75 euro, ma per loro resta comunque il ricordo di una bella esperienza.

La puntata.

I due friulani friulani ha iniziato la partita con determinazione, eliminando numerosi pacchi blu nelle prime sei chiamate. La prima offerta del Dottore di 28mila euro, è stata rifiutata da Valentina, che ha deciso di continuare con altri tre tiri. Lungo il percorso, hanno perso i premi da 300mila e 200mila euro. In un momento di svolta, il Dottore ha proposto un cambio pacco, e Valentina ha accettato.

Valentina ha quindi scelto il pacco numero 10 della Campania al posto del suo originale 11. Fortunatamente, la scelta si è rivelata azzeccata, visto che il pacco originale conteneva solo 1 euro. Dopo alcune chiamate favorevoli, i due hanno ricevuto un’offerta di 18mila euro, ma anche in questo caso hanno deciso di proseguire sperando in un premio più sostanzioso.

In seguito, l’offerta del Dottore è crollata a 9mila euro dopo aver perso il pacco da 75mila euro. Nonostante la pressione, Valentina ed Enrico hanno respinto l’offerta e continuato la loro avventura.

Alla fine sono rimasti 2 pacchi, quello da 75 euro e quello da 50mila. Purtroppo Valentina nel suo pacco ha trovato solo i 75 euro. Non è tornata a casa con una grande vincita, ma per Valentina Affari Tuoi resta una gran bella esperienza, come sottolineato da lei stessa.