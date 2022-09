A Tavagnacco 250mila euro dal Pnrr, ecco come saranno spesi

Tavagnacco, in arrivo 250mila euro dal Pnrr.

A Tavagnacco sono in arrivo 250mila euro dal Pnrr: in questi giorni infatti il Comune ha ricevuto dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale l’ufficialità del finanziamento di alcune progettualità digitali per i Servizi al cittadino, grazie ai fondi dell’Unione Europea “Next Generation EU” erogati tramite il Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

Il finanziamento per la Transizione digitale del comune di Tavagnacco ammonta come detto a oltre 250mila euro, a supporto di quattro iniziative: la prima è “l’Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” che garantirà miglioramenti innovativi per il sito web della pubblica amministrazione e la realizzazione di servizi digitali per il cittadino; il progetto “Adozione piattaforma pagoPA” che porterà i servizi di incasso gestiti dall’amministrazione comunale sulla piattaforma PagoPA; l’Adozione della piattaforma “AppIO”, che mira ad attivare nuovi servizi digitali su piattaforma app IO; infine “l’Abilitazione al cloud per le PA locali” che consentirà il trasferimento in sicurezza su piattaforme cloud qualificate di un insieme di servizi dell’ente.

“Lo sviluppo e l’ottimizzazione dei servizi al cittadino – interviene Giulia Del Fabbro, assessore all’innovazione della giunta del sindaco Moreno Lirutti – sono stati fin dall’inizio del nostro mandato una priorità per l’amministrazione che, puntando sul digitale, vuole permettere al cittadino di fruire comodamente e dovunque si trovi dei servizi a sua disposizione. I risultati di questi progetti si vedranno entro un anno dall’avvio, ma colgo l’occasione fin d’ora per ringraziare il gruppo di lavoro che sta operando già sugli obiettivi d’innovazione e attenzione al cittadino”.