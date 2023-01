In partenza i lavori della nuova ciclabile a Tavagnacco

Partirà a breve il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile di via Reana, che collegherà Tavagnacco con la rotonda sulla Pontebbana nei pressi del Parco Commerciale Arteni, risolvendo così le criticità di un tratto che è stato teatro di diversi incidenti.

Ad annunciarlo è stato il Commissario Straordinario dell’Edr di Udine, Augusto Viola, che ha spiegato che la gara d’appalto è stata aggiudicata e nei prossimi giorni verranno affidati ufficialmente i lavori. L’opera è molto attesa dai residenti perché consentirà a pedoni e ciclisti di percorrere in sicurezza i trecento metri che separano le ultime case di Tavagnacco dalla rotonda sulla Pontebbana, evitando le insidie del traffico che percorre la Provinciale 51 dei Colli.

I lavori, la cui conclusione è prevista nel prossimo mese di giugno, prevedendo la realizzazione del percorso ciclabile in sede separata dalla carreggiata attraverso la ritombatura del fosso meridionale della strada, comporteranno lo spostamento di alcuni pali dell’illuminazione pubblica esistenti, il superamento delle interferenze costituite dai numerosi sottoservizi presenti lungo il percorso e il convogliamento delle acque meteoriche al sistema fognario. Anche il Parco Comunale di Tavagnacco sarà lambito dalle opere ma l’Edr ha specificato che i lavori non comporteranno limitazioni né disagi alla prossima Festa degli Asparagi, in programma dal 29 aprile al 14 maggio.

“Questo collegamento ciclabile – ha detto il sindaco Lirutti – riveste grande importanza non solo perché risolve un problema di sicurezza lungo un tratto di strada che in anni passati è stato teatro di numerosi incidenti stradali con esiti anche gravi, ma anche perché consentirà di collegare l’abitato di Tavagnacco con i percorsi ciclabili del Rojale e fungerà da raccordo con gli interventi in favore della ciclabilità che nei prossimi anni interesseranno la strada Tresemane”.