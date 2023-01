Incidente a Carlino ieri sera

Un giovane in bicicletta è stato coinvolto in un incidente stradale a Carlino, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 28enne era in sella alla sua due ruote, lungo la ex provinciale 124 “Savalona”, quando è stato investito da un’auto ed è rovinato malamente a terra.

Il ciclista ha riportato traumi in diverse parti del corpo ed è stato ricoverato in ospedale a Udine con l’ambulanza, in condizioni serie. A chiamare i soccorsi è stata una persona che era con lui in quel momento e che ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112 che ha attivato la Sores. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.