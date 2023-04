Elezioni a Tavagnacco, la più votata è Giulia Del Fabbro: probabile vice sindaco

I più votati delle elezioni a Tavagnacco.

A Tavagnacco lista Intesa per Tavagnacco si conferma quella più votata con il 30,67% delle prefedenze e ottiene sei seggi del nuovo consiglio comunale e la riconferma di tutti gli assessori e consiglieri uscenti Un grande risultato in particolare per l’assessore Giulia Del Fabbro che con le sue 305 preferenze si conferma la candidata più votata e probabile vicesindaco del nuovo esecutivo.

Per Intesa per Tavagnacco sono stati eletti anche Marcello Caravaggi (236 voti) Ornella Comuzzo (214) Alessandro Barbiero (143) Alessandro Spinelli (136) e tra i nuovi ingressi spicca quello del giovane commercialista di Adegliacco Giorgio Tonetto con 133 preferenze.

Per le liste di maggioranza, buoni risultati per Autonomia e Identità che con il 23,56% elegge 4 consiglieri: l’assessore uscente Paolo Morandini (62), Andrea Martini (53), Francesco Feruglio (46), Adalgisa Di Bert (36). Vivere Tavagnacco con il 14,38% rielegge l’ex vicesindaco reggente Federico Fabris (170) e l’assessore uscente Giovanna Mauro (142).

Eletti consiglieri per l’opposizione, i candidati della lista di Progetto Tavagnacco che ha ottenuto il 16,18%, Giuseppe Amato(89 preferenze), Antonella Bulfone (69), Oscar Bonetti(60) e Giulia Paron(52) mentre per Tavagnacco Futura che ottenuto il 15,2%, Alfio Marini(212), Daniela Mian(99) e Giorgio Grimaz(66) i quali affiancheranno la candidata sindaco uscita sconfitta alle urne Talita Botto.