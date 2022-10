Incidente a Tavagnacco

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio tardi, a Tavagnacco, lungo via Nazionale, di fronte alla concessionaria Peugeot. Due auto si sono infatti scontrate. Una persona è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza in codice giallo dopo l’attivazione degli infermieri della Sores.

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e forze dell’ordine.