Inquinamento nelle acque di San Giorgio di Nogaro

Sono ben 62 le panne assorbenti resesi necessarie per assorbire l’inquinamento da idrocarburi delle acque del porto di San Giorgio di Nogaro.

La squadra dei volontari di Protezione Civile di San Giorgio di Nogaro era intervenuta fin dalle prime ore di oggi per lo sversamento di sostanze oleose inquinanti che ha interessato una porzione di 50 metri per 50 di specchio d’acqua del porto canale in zona Aussa Corno area Porto Margreth in un canale parallelo a via Fermi.

In sinergia con i militari della Capitaneria di Porto di San Giorgio di Nogaro, Guardia Costiera, l’impegno dei volontari si è concentrato nel posizionamento delle 62 panne assorbenti, necessarie per contenere e al contempo assorbire la parte oleosa della macchia inquinante. Se sarà necessario saranno impiegati altri presidi dello stesso tipo fino al pieno assorbimento della sostanza.

Sul posto è intervenuta l’Arpa che ha eseguito dei prelievi nell’area circoscritta. In questo modo si potrà fare chiarezza sulle circostanze dell’incidente. Le operazioni di monitoraggio continueranno anche nei prossimi giorni. Non è stato necessario al momento chiudere il canale, che viene utilizzato normalmente per il transito fondamentale dei natanti e delle navi a servizio delle imprese attive in area industriale. Un evento di questo tipo in questa area non si segnalava da diversi anni. Nessun altro tipo di disagio è stato segnalato.