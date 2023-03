La vittima è la 77enne Vally Giacomini.

Amava l’arte ed era una appassionata pittrice, Vally Giacomini, come dimostra anche il suo profilo social, pieno delle sue creazioni: paesaggi, fiori, ritratti. Per imparare il disegno aveva anche seguito corsi a Padova.

Casalinga, dedita alla famiglia, Vally Giacomini è la donna morta ieri nel violento scontro a Salt di Povoletto tra l’auto su cui viaggiava assieme al marito e un tir. Aveva 77 anni e viveva ad Adegliacco di Tavagnacco con il consorte Renzo Del Zotto, ex dirigente di banca andato in pensione, anche lui ricoverato ieri in ospedale con trauma toracico. Dopo l’incidente, le condizioni della signora erano parse subito gravi ed era stata trasportata all’ospedale di Udine con diversi traumi. Purtroppo, nonostante i tentativi dei sanitari, per le non c’è stato nulla da fare.

Solo l’anno scorso, la coppia aveva festeggiato i 50 anni di matrimonio, un’unione da cui erano nati due figli che gli hanno dato anche due nipotine. Chi la conosceva la ricorda come una persona semplice, di buon cuore, un punto di riferimento per tutta la famiglia.